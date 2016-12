La raparon porque le fue infiel a su novio

Un video publicado en YouTube muestra el momento en que un grupo de hombres rapan a una mujer, quien supuestamente le fue infiel a su novio.

Antes de quitarle toda la cabellera, uno de los agresores se burla colocándole una peluca. De acuerdo con versiones de redes sociales, este fue el castigo impuesto a la joven tras mantener relaciones sexuales con otro varón.

En el título del clip se indica que también se le rasuró las cejas. "Hay escoria real allá afuera. Espero que esa pobre chica un día salga de esa situación y encuentre felicidad", escribió un internauta, según publica el sitio SDP.

Girl Has Hair and Eyebrows Cut Off by Traffickers