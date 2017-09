"Vivimos una revolución", dijo Henke, director del Banco Nación

La irrupción de nuevos créditos hipotecarios, la seguridad jurídica y la construcción de viviendas fueron, entre otros, los temas centrales de la Jornada de Infraestructura y Construcción que se desarrolló ayer en la capital provincial.

Esta iniciativa de envergadura, por el nivel de los panelistas, reunió a referentes nacionales y regionales de un sector que en el país está en crecimiento. La propuesta fue organizada por la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y tuvo lugar en el hotel Howard Johnson & Casino Mayorazgo.

Entre los oradores se encontraba Alejandro Henke, director del Banco Nación de la República Argentina. Previo a su exposición habló con UNO y dijo: "El país está viviendo una revolución porque hacía 20 años que no había créditos hipotecarios".

Destacó además que las viviendas que hay hoy son las mismas de las últimas décadas, salvo por construcciones realizadas por aquellos que las han podido pagar.

"Ha habido una revolución: modificaciones en las normas, el Banco Central, indexaciones, UVA y reactivación en el mercado. Y estas actividades como las de hoy, le permiten a uno enterarse de lo que hace el resto, es para ponernos a tono con lo nuevo".

Sostuvo que en la actualidad no se puede seguir construyendo como hace 20 años y que los créditos deben ir primero al constructor y después a la gente. "Y esto requiere que pensemos todo de nuevo", dijo Henke, y agregó que el Banco Nación entrega hoy unas 3.000 hipotecas diarias. "Estamos contentos con eso", agregó.

Esta instancia reunió a autoridades de los distintos niveles del Estado y empresarios junto a profesionales y especialistas en la materia.

"Los directores de los bancos venimos de los bancos y pretendemos seguir en ellos, queremos hacer las cosas bien. El banco tiene que desarrollar los mercados y préstamos ajustados con UVA (por la Unidad de Valor Adquisitivo) y el Banco Nación es un poco más barato porque en lugar de hacer plata, de esta manera trasladamos un poco a la gente sin perder el patrimonio", dijo Henke, y reafirmó: "Estamos frente a una revolución, aunque todavía no nos damos cuenta de todo. Recién cuando estamos en estos lugares todo el mundo ve las cosas distintas".

También dijo que el camino es largo. Señaló que existe en el país un déficit de 3,5 millones de viviendas, y 100.000 se suman todos los meses, según cómo se da el crecimiento de la población . "Hay un problema importante", remató.

Uno de los temas fue la seguridad jurídica, y Marizza explicó: "Surge cuando hay normas, y más allá de que algunos estén o no de acuerdo, estas se cumplen. Así funciona la economía . Cuando esas normas se alteran por circunstancias que hay que discutir en la Justicia y se paralizan las obras, eso va en contra del sistema. Y en este sistema hipotecario es peor porque cualquier litigio aumenta las tasas de interés y eso va al precio de la vivienda de la gente". Afirmó que el sistema financiero de tasas de interés está atado a los riesgos. "Entonces es indudable que la seguridad jurídica es importante porque va al costo, al que puede o no acceder la gente. Por eso hay que charlarlo seriamente y esto va más allá de una opinión", y agregó: "Sobre los edificios en el Parque no opino. Si dicen que sí, presento un proyecto; si dicen que no, buscaremos una nueva zona. Esto lo tiene que entender la Justicia, que si las reglas están cumplidas no se puede alterar al medio. Antes, una obra parada por ahí no importaba, ahora genera intereses todos los días".