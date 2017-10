Villa Clara: anulan votos para que vuelvan las carreras de caballos

Más de un centenar de los votos de los vecinos de la localidad de Villa Clara, en el departamento Villaguay , fueron declarados nulos luego de que las autoridades de mesa advirtieran que en los sobres, junto a la boleta de los candidatos a diputados nacionales, única categoría en juego en la provincia, también se votó para que "vuelvan las carreras de caballos".

La singular votación obligó a descartar por "nulos" unos 120 votos del conteo general, de los cuales 80 correspondían a Cambiemos y los otros 40, a "Somos Entre Ríos", el frente peronista provincial.

Los 120 votos nulos se restaron a los 1.985 reunidos en la pequeña localidad en la que residen unas 2.700 personas, y donde Cambiemos se impuso al peronismo en las elecciones legislativas del domingo pasado.

"La gente votó para que vuelvan las carreras a Villa Clara", dijo ayer Domé a la agencia Télam, al confirmar el hecho, la intendente de la localidad, Silvina Domé, quien aclaró: "Lo que se hizo no fue prohibirlas, sino retirar el permiso que concedía el municipio para hacerlas, hasta que se regularicen algunas desprolijidades".

Dome explicó que tomó la medida de retirar el permiso a los organizadores de las competencias cuando fue alertada sobre ciertas irregularidades en esa actividad "porque la persona que pedía el permiso lo hacía en nombre del Jockey Club, pero resulta que la comisión no estaba enterada, y a la vez, la comisión, ya tiene el mandato vencido, en 2016", explicó.





Las razones

La intendente agregó que a esas irregularidades se sumó el temor "de que se produzca algún allanamiento por juego clandestino o apuestas ilegales", al tiempo que atribuyó la particular votación " a una chiquilinada de los grandes".

Las carreras de caballos se desarrollaban desde hace un mes "pero no vamos a avalar que continúe una actividad que no es prolija. Tenemos que parar la ilegalidad. Nosotros damos el permiso, sin cobrar ningún impuesto, sin recibir beneficios. Cuando se regularice toda la situación, veremos la posibilidad o no de volver a extender un permiso", evaluó Domé.

La intendente explicó que si "dejamos que esto siga, íbamos a vernos perjudicados. No es ético avalar la corrupción , si nosotros le damos autonomía al que hace las carreras de caballo, mañana viene el verdulero... y pasado otro...", enumeró.. Finalmente, la intendente garantizó que una vez que "esté todo prolijo" se analizará "cómo seguimos" pero insistió en remarcar que desde su gestión "no avalaremos nada que sea ilegal".