Vecinos de Puerto Alvear pidieron obras y mejoras con un corte en ruta 11, con críticas a la Junta de Gobierno

Unos 80 vecinos de Puerto General Alvear, departamento Diamante, protestaron, en la tarde de este sábado, en la ruta provincial 11, a la que cortaron en forma intermitente, en reclamo de obras básicas para la localidad de 800 habitantes. Con pancartas mostraron su enojo contra la titular de la Junta de Gobierno, Marina Meccia, con la cual no logran mantener un diálogo.





Los vecinos reclamaron acceso al agua potable por los diversos inconvenientes que acusa el servicio al que describieron como "no apto para el consumo humano", mejoras de la trama vial del pueblo, más iluminación y otras obras para la localidad.





alvear2.jpg





En diálogo con UNO Marcela Kapp relató que Meccia prohíbe el ingreso a una cancha de fútbol donde se practica y disputan partidos de la Liga de Las Aldeas. "Hizo suspender un campeonato porque no dejó usar la cancha que es pública. Los mismos chicos de la liga juntaron plata, se compraron un tractorcito y mantienen esa cancha, cortan el pasto que los de la Junta no cortan. La cancha está ahí, pero no se usa", señaló.





alvear.jpg





En tanto, pidieron mobiliario urbano y juegos para un espacio público donde van todas las familias. "El lugar es arbolado pero no tiene nada, ni un banco", describió la vecina.





Por otra parte señalaron que la titular de la Junta hizo cercar la bajada al río. Ahora argumenta que es propiedad privada e impide el paso a vecinos y turistas que van a pescar.





Agua no potable





Tras algunos casos de gastroenteritis, los vecinos mandaron a analizar el agua y desde Bromatología de la Provincia confirmaron que la muestra "no era apta para el consumo humano".

"Lo extraño es que ella tiene un proyecto para hacer un polideportivo con piletas de natación y el pueblo no tiene agua potable", señaló Kapp.





La atención primaria de la salud y el camino de acceso son otras de las preocupaciones de los habitantes de Alvear. Desde la ruta provincial 11 deben transitar 10 kilómetros de tierra para entrar y salir del pueblo. Cuando llueve quedan incomunicados. El centro de salud de la localidad recibe un médico una o dos veces por semana. "No tenemos pediatra. Si pasa una urgencia tenemos que trasladarnos a Valle María o a Diamante", acotó.





Nuevo corte

Los manifestantes pidieron que los reclamos sean escuchados y amenazaron con cortar la ruta con quema de cubiertas el próximo sábado 20, a partir de las 9, si no obtienen respuestas a sus reclamos por parte de la presidenta de la Junta de Gobierno, a quien acusan de hacer uso discrecional de los recursos del pueblo.

alvear1.jpg





caminos.jpg

caminos1.jpg

caminos2.jpg