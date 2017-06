Vaticinan que la inundación será similar a la ocurrida durante 2015

Al momento no hay tregua, más allá de algunos días en donde el río, en la costa este entrerriana, se mantuvo estable. Ayer aumentó 30 centímetros y está en creciente. Los cuatro modelos meteorológicos con los que trabaja la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) anuncian lo mismo: lloverá tanto en la cuenca media y alta que un pico importante de la crecida llegará entre lunes y martes.

Para hoy y para mañana, en la zona en la cuenca media del río hay pronosticadas lluvias. Niez explicó que toda esa agua demora tres días en llegar a la represa. "Los cuatro pronósticos que manejamos nos dan que estaríamos con un río en 15 metros, lo cual sería una inundación a niveles muy cercanos a la creciente anterior de 2015 y 2016. Rogamos que la lluvia no ocurra o que sea menos la cantidad de agua que llegue desde el lunes", agregó.

Dijo además que el panorama más claro se tendrá mañana, cuando se conozca con más certeza la cantidad de milímetros exactos que cayeron en la cuenca.

Niez destacó la información que brinda la CTM a Defensa Civil y a las municipalidades. "Esto es importante y estamos esperando el último pico . Desde Semana Santa hasta ahora se suceden picos tras picos, y cada uno aumenta los volúmenes de agua. Estamos a la espera del último, que podría ser este, ya que después habrá cinco días de sol en las altas cuencas y media", dijo, aunque tampoco se descartan otras precipitaciones, incluso en cercanías de la represa, lo que podría provocar que la situación sea aún más complicada.

Al momento, entre Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, hay alrededor de 2.500 personas que debieron abandonar sus casas, aunque muchos de ellos lo hicieron antes de que el agua llegue a las puertas de sus hogares. Con el paso de los días y la llegada del nuevo pico, la cantidad de afectados será mayor, por lo que las municipalidades y gobierno provincial monitorean la situación de cerca.

"Hacemos lo posible para cuidar a los ribereños. El problema es que en los próximos días el lago crecerá más allá de lo que está expropiado que es en la cota 35,5, es decir: vamos a estar por encima de la cota de expropiación y tenemos un límite que es hasta los 37 metros. Hasta ahí no correríamos riesgos en el equipamiento de la represa, pero no se recomienda tanta altura", dijo Niez, no sin incertidumbre, y agregó: "Esperamos no poner eso en juego, porque puede ocurrir que llueva en la cuenca inmediata y se nos crezca el lago".

Esa es la preocupación por estas horas y ayer todo dependía de un clima poco alentador.

La Municipalidad de Concordia pidió a la CTM que no inunde más allá de la cota 14 hasta no llegar a los 36 metros en el lago, pero Niez descartó esa posibilidad porque aseguró que es riesgoso. "Es que si cae la lluvia que está pronosticada, deberíamos crecer el río 2 metros de golpe y nos quita la previsibilidad; sería una irresponsabilidad. Si ocurren los pronósticos andaremos muy cerca de los valores de 2015 y 2016", reafirmó.





Monitoreo

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, manifestó su preocupación respecto de la situación en las zonas afectadas por la crecida y se encuentra al tanto de toda la situación.

El mandatario informó que está en permanente contacto con las autoridades locales, y dijo: "Estamos monitoreando esta situación con las juntas de Defensa Civil de todas las ciudades a la vera del río Uruguay, es decir, Concordia, San José, Colón y Concepción del Uruguay que hasta el momento son las más afectadas y coordinando los dispositivos de ayuda inmediata, primero para la evacuación y después la asistencia de muchas familias que requieren la atención en estos momentos difíciles".









Datos