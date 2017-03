El intendente, Sergio Varisco, indicó que la última dictadura en Argentina tuvo "una crueldad en la tortura –como está descripta en el informe de la Conadep- que superó al nazismo en la Segunda Guerra Mundial". Lo dijo durante un acto que encabezó el viernes 24 de Marzo por la noche, una vez concluida la marcha de los organismos de derechos humanos, en la Plaza de la Confederación Argentina, ubicada sobre junto al Palacio Municipal.

Para Varisco el Día de la Memoria es: "Un día de compromiso, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque hubo gente que murió y hacia adelante porque hay que asegurar los derechos humanos (...) acá hubo una interpretación del relato que ha tergiversado en todo sentido la historia reciente argentina y hoy algunos hablan como si hubiesen estado en la ESMA o hubiesen resistido y en aquellos años no éramos muchos lo que militábamos. Pero también había líneas políticas y en una reunión de juventudes políticas en 1975 los montoneros le declararon la guerra armada al gobierno constitucional de Isabel Perón y como contrapartida la Juventud Radical -y en esto un aplauso a la memoria de (Ricardo) Balbín-, nunca armó su brazo contra un gobierno constitucional", destacó el presidente municipal.

En otro tramo de su discurso Varisco recordó que el de Raúl Alfonsín "era un gobierno que no se sentía acompañado ni por los jueces a veces, ni por la oposición, porque se hizo en soledad, no querían enjuiciar y no integraron la Conadep, porque abajo del pensamiento de Alfonsín había una cuestión ética y filosófica de que no se podía consolidar nunca la democracia sobre la base de la claudicación ética que hubiese sido ignorar el pasado, los crímenes y la tortura".

Finalmente destacó: "Que hoy se haya marchado y cada vez seamos más, recordando que no se hacía en la época de los indultos, pero hay que hacer un esfuerzo para que sea un tema común de los argentinos, que no sea propiedad de ningún sector: los muertos, torturados y asesinados en los vuelos de la muerte y en cada acción de la dictadura le pertenecen al pueblo argentino. Creo que la democracia es lucha todos los días, y les pido especialmente a los jóvenes que no vivieron esto que luchen, se esfuercen y militen todos los días para consolidar una democracia en paz, porque somos militantes de la vida y por eso cantamos y nuestros grandes muertos quieren que cantemos".