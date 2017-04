Van a los barrios para frenar las pérdidas de la Asignación Universal por Hijo

Dentro de las distintas acciones que se llevan adelante en la provincia en el marco del programa El Estado en Tu Barrio que se desarrolla en Paraná, una de las estrategias –a cargo de la Anses– es ir a la búsqueda de beneficiarios que perdieron sus asignaciones por no cumplimentar la presentación de los certificados pertinentes.





La semana pasada el operativo, que incluye la realización de trámites de documentación, consultas médicas y asesoramiento en distintas prestaciones sociales, se desarrolló en La Floresta, y desde ayer y hasta el miércoles distintos organismos estatales estarán en el barrio Lomas del Mirador. El Estado en Tu Barrio tendrá continuidad, posteriormente, en otras localidades entrerrianas.





Una de las tareas a cargo de la Anses es acercarse a los vecinos para informar y restituir o asignar beneficios sociales. En ese sentido, una de las situaciones más acuciantes –por el impacto social en los sectores más vulnerables– es la falta de presentación de la libreta de escolaridad, de unas 11.288 familias entrerrianas que cobran la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Algunos beneficios fueron suspendidos, mientras que otros fueron regularizados o a la espera de su regularización, según apuntó el jefe de la UDAI II de Paraná, Enrique Susevich.





Tal como informó la Anses hace un par de semanas, los plazos están vencidos de los 11.288 beneficiarios que no habían presentado durante 2016 los certificados de la escolaridad y de vacunación de 2015. "Es la documentación obligatoria, y que cada uno que cobra la AUH sabe que tiene que presentar la certificación pertinente. Los correspondientes a 2015 se pudieron presentar desde el primer día hábil hasta el último día hábil de 2016. Como eso no ocurrió, hubo muchos casos que se cortaron por no presentar la documentación", reconoció el titular del organismo previsional.





Es decir que miles de familias sufrieron la pérdida de la AUH. "Se sacó una resolución, y a aquellos que presentaron y siguen presentando la documentación pendiente se les está rehabilitando la asignación. No se quieren dar de baja los beneficios", remarcó, e hizo hincapié entre lo que dijo, diferencia a la anterior administración nacional, de la actual: "Antes la daban de baja sin comunicar, y nosotros estamos informando para que la gente se acerque".





En la provincia el número total aproximado de beneficiarios de la AUH ronda los 100.000. Y con estrategias como El Estado en Tu Barrio, y de las unidades de la Anses en cada localidad entrerriana, se trabaja –dijo Susevich– para que se hagan los trámites pertinentes y no se suspendan esos planes o asignaciones. "Además, vamos en búsqueda de ese millón de personas que el gobierno nacional decía que hoy no tienen ningún tipo de protección. Eso es lo que estamos buscando y tratando de hacer", apuntó.





Volviendo sobre la pérdida de AUH, Susevich aclaró que la mayoría sigue cobrando, y es porque están presentando la documentación. Y en el caso de los beneficios cortados, se los puede rehabilitar automáticamente, o deben reinscribirse. La situación de irregularidades en las presentaciones de certificaciones de escolaridad y de vacunación se nota más en las ciudades grandes, con mayor participación en el plan, como Paraná y Concordia.









***

El operativo sigue en Lomas del Mirador









Luego de su estadía en el barrio La Floresta durante toda la semana pasada, desde ayer y hasta el miércoles el operativo funcionará en el Centro Integrador Comunitario II, en la intersección de las calles Blas Parera y Almirante Brown, del barrio Lomas del Mirador. Tanto hoy como mañana, se atenderá a los vecinos entre las 8 y las 13. Luego, el Estado en Tu Barrio seguirá en Chajarí, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre otras ciudades.

Durante los operativos se puede tramitar el DNI ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y partidas de nacimiento; en oficina de la Anses, se puede gestionar la Asignación Universal por Hijo, los programas Hogar y Progresar.

El PAMI ofrece sus prestaciones a jubilados y pensionados para iniciar trámites de afiliación y solicitar medicamentos, elementos de fisiatría y pañales. También se brindará asesoramiento legal sobre programas sociales provinciales, acceso a tarifa social y talleres sobre igualdad de género, prevención sobre consumo de sustancias, alimentación saludable y promoción de la salud.

En particular, durante la permanencia de las unidades móviles del programa en la capital provincial, personal municipal brinda información a los ciudadanos sobre la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito Universal Primario y Secundario (BEGU), cómo y dónde gestionarlo, cuáles son los requisitos para obtenerlo; cuándo y cómo obtener el beneficio, y qué documentación se requiere para su obtención.













***

Números





- 1.243 pesos el valor de la AUH. El 80% del monto total se liquida mensualmente.