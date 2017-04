Vacunatorios recibieron equipos para la carga de datos

Hospitales y centros de salud recibieron equipamiento destinado a realizar la carga del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac) que permite detectar cómo avanza el esquema de inmunización en Entre Ríos. "Reequipar nuestros vacunatorios para nominalizar y saber claramente en qué lugar de la provincia está cada niño inmunizado y cómo están sus esquemas de vacunación es central en la salud masiva de la población para lo preventivo pero también para las decisiones políticas que debemos tomar en la planificación estratégica", resaltó el ministro de Salud, Ariel de la Rosa.





Durante un acto efectuado en el salón de actos Abel Obaid del hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná se entregó equipamiento a centros de salud y hospitales provinciales destinado a realizar la carga del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac).





"Este no es un acto autocelebratorio. Hemos elegido este querido hospital de niños no de manera casual sino porque simbólicamente encierra un montón de aspectos, ya que es nuestro referente insignia en lo que hace a la salud infantil en la provincia", dijo el ministro Ariel de la Rosa, quien presidió el acto junto al director de Epidemiología, Diego Garcilazo, y a la responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la cartera sanitaria, Albana Gavini.





"En Entre Ríos existen 357 vacunatorios de los cuales 330 están adheridos al Nomivac. Esto refleja la importancia de este sistema porque trabajamos sobre bases de datos seguros y con números reales —recalcó De la Rosa—. Este acto es el colorario y premio al trabajo y esfuerzo diario de los directores, encargados de planificar, y de las vacunadoras".





"Me gusta hablar de política y estos son hechos concretos. Después de años nos encontramos con que ha habido un cambio sustantivo en nuestro sistema de salud y en la línea de pensamiento de nuestro maestro Ginés González García, y en esto no puedo ser objetivo, pionero en lo que hace a la estrategia de ampliación del programa de inmunizaciones que lo inició en su momento con una visión muy clara y concreta", destacó el titular de la cartera sanitaria. "El esquema de vacunación está destinado casi exclusivamente a los niños y es obligatorio ya que contamos con 19 vacunas que se aplican. En América no hay otro país que tenga un esquema tan avanzado como el nuestro y de acceso gratuito, estas son políticas de salud y el bien público que defendemos", subrayó.





El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, planteó que "hoy en día contamos con herramientas informáticas. Hay sistemas on-line a través de los cuales se puede saber y construir los indicadores de una manera rápida y mucho más eficaz de lo que era años atrás en los cuales se hacía con papel y lápiz. Un sistema nominalizado significa que se conoce cada una las vacunas aplicadas y las distintas variables que son muy importantes a la hora de gestionar a nivel provincial pero también a nivel local".





Por su parte la responsable del PAI, Albana Gavini, comentó que en la reunión nacional de equipos de inmunización se destacó el trabajo de la provincia. "Hemos sido felicitados porque ha sido un trabajo arduo, de hormiguita y de ir centro por centro para conseguir la red y lograr que todos los vacunatorios se amiguen con la planilla porque hoy son 19 vacunas de calendario". Y consideró: "Entre Ríos es la primera provincia en materia de carga de población, y es muy bueno porque que las vacunas tengan un nombre y apellido te permite dar seguridad en lo que a esquema se refiere".





En la actividad acompañaron al ministro el secretario de Salud, Mario Imaz, junto a los directores de Primer Nivel de Atención y Atención Médica, Flavia Maidana y Mario TIzzoni respectivamente.





También estuvieron presentes los directores de los 29 efectores que recibieron equipos: hospitales Chacabuco (Arroyo Barú); Justo José de Urquiza (Federal), Crispín Velázquez (Sauce de Luna); Paranacito (Villa Paranacito); Behring (Estación Holt); María Eva Duarte de Perón (General Campos); San Blas (Nogoyá); Santa Rosa (Lucas González); Falucho (Maciá); San Roque (Rosario del Tala); Fermín Salaberry (Victoria); Santa Rosa (Villaguay); San Martín (Villa Clara); Centenario (Gualeguaychú); Miranda (Cerrito); Castaldo (María Grande) y Brague Villar (Hasenkamp) así como los centros de salud Ambrosetti (El Brillante en Colón); Mareli (La Criolla); Barrio Norte (Concordia); Carlos Belloti y San Ramón (Federación); 2 de abril y Zenon Godoy (Gualeguay); Daniel Elías y Madre Teresa de Calcuta (Uruguay); Médanos (Gualeguaychú); Tita Falcón (Tabossi) y Colonia Avellaneda (Colonia Avellaneda).