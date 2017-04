Usa la calle como garage para colectivos

Los vecinos de calle Roberto Satler, entre Miguel David y Sinmund, de Paraná, relataron a #UNOEnLaCalle que el dueño de dos colectivos de turismo los estaciona en la cuadra causando molestias.





"Ocupa la cortada haciendo imposible la visibilidad en las esquinas! Esto es la vía pública no un garage para colectivos, queremos que esto se termine!", dijeron.





Entre los problemas enumerados señalan que "se lavan los baños químicos del vehículo y se desagotan en la calle. El líquido con desechos corre por Miguel David y el olor es inmundo"., aportaron.





Además lo camiones de la basura no pueden realizar su trabajo como corresponde debido a los colectivos. "Choca el contenedor diariamente para que entre en la esquina su segundo colectivo. Ya no sabemos a quien dirigirnos", explicaron.





Por otra parte, los vecinos a los que les da en la ventana de su casa se quejan de que el motor no los deja dormir. "Estamos hartos queremos que estos dos colectivos se vallan ya de acá! Esto no es cochera esto es la calle la vía pública, y no se ve nada tenés que pasar más de media esquina para ver si viene un auto una moto un peatón caminando!", indicaron.





"Hemos hecho más de once reclamos y nada", viene un inspector cada tanto pero siempre es el mismo y los colectivos que ya hace años están en la cuadra y siguen acá!. No sabemos a quién más recurrir", apelaron.