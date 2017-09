Una perra salvó a toda una familia de morir calcinada

Fuente Diario Río Uruguay

"La perra me salvó la vida", afirmó Sergio Queirolo, quién sufriera un principio de incendio en la planta alta de su vivienda, en la localidad de Gualeguaychú. En el lugar, funciona un laboratorio de análisis bioquímicos.El damnificado aún se encuentra internado en el Hospital Centenario de esa ciudad y relató que fue despertado por la perra. De esa forma pudo evitar lo que, a todas luces, pudo ser una tragedia.Peligro"Había llegado de un viaje a las 5 de la mañana y estaba profundamente dormido", comenzó señalando Sergio. Agregando que "me despertó la perra de mis hijas", y fue allí donde "me doy cuenta de que toda la casa estaba llena de humo".Queirolo precisó que "en una de las habitaciones estaba durmiendo otro de mis hijos y el humo ya había invadido la mitad del dormitorio", mientras "la cocina estaba ardiendo"."Fui para el lado del laboratorio, donde en ese momento mi señora ya estaba trabajando - y como las paredes son muy gruesas - ella no advirtió nunca lo que estaba sucediendo", puntualizó.En ese momento, "tomé un matafuego, intentando apagar el fuego, pero ya empecé a tener dificultades para respirar". Y curiosamente, "escuché una explosión que desconozco que fue", aseveró Sergio.La familia perdió todo en el siniestro. Todo lo material. Sus vidas - por lejos lo más importante - se la deben a "Preta".