Una carrera con vallas para los profesores de Educación Física

Daniel Caraffini dcaraffini@uno.com.ar



Puede sonar paradójico. Por un lado, el escenario actual y futuro ostenta preocupantes niveles de sedentarismo, de obesidad, de falta de hábitos saludables y activos de vida. Cada vez más segmentos de la población, desde chicos a adultos mayores, demandan o deberían ser atendidos por políticas públicas que fomenten las actividades físicas.

Pero al mismo tiempo, decenas de profesores de Educación Física deben adaptarse a las dificultades para la inserción laboral, incluso dejando atrás esa meta profesional tan anhelada, en búsqueda de nuevos rumbos que le permitan acceder a un empleo.

En Entre Ríos, en el sistema educativo formal, se desempeñan 2.617 profesionales, mientras que un número similar desarrolla tareas en clubes, gimnasios o en actividades privadas. Sin embargo, son muchos también quienes tienen que optar por otros trabajos, por las dificultades para la inserción laboral.

Desde el área de Educación Superior del Consejo General de Educación, meses atrás, se admitió a UNO que un relevamiento reciente muestra que un 40% o 50% de profesores de Educación Física, se desempeñan como preceptores. La realidad es que con ese cargo, lograr reunir y concentrar mayor cantidad de horas cátedras. A criterio de esa área gubernamental, hay un campo saturado, por lo que merece ser reflexionada tanto la continuidad, como la apertura de estas carreras –que tuvieron su explosión en los últimos años–. Prueba de ello fue el dato de que se registran casos –en distintos departamentos–, donde se concursa un cargo de tres horas, y hay unos 50 aspirantes.

En Entre Ríos hay 10 carreras de Profesorado de Educación Física; siete son de carácter terciario, y tres de nivel universitario.

Las estatales terciarias están ubicadas en Concordia, Santa Elena y La Paz; las terciarias de carácter privada, en las localidades de Federal, Villaguay, Crespo y en la Escuela del Club Atlético Estudiantes.







2.617 Los profesores en el sistema educativo formal. Una cifra similar se desempeña en otros campos. 4.000 La cantidad de estudiantes que cursan alguna de las 10 carreras que se ofrecen en la provincia.





En tanto, las restantes tres propuestas académicas corresponden a universidades: Adventista del Plata en Libertador San Martín, Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), en La Histórica; y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en Gualeguay.De acuerdo con las estimaciones de la Dirección de Educación Física del CGE, en base a un promedio de 400 estudiantes en cada una de las carreras, hay alrededor de 4.000 estudiantes de Profesorado de Educación Física en Entre Ríos. Y egresan entre 100 y 120 profesionales, por año.

En respuesta a una posible saturación en el mercado laboral, o en la oferta académica, el titular de la Dirección de Educación Física del CGE, Roque Chaves, sostuvo que en la provincia, aún hay "cierto" equilibrio entre nuevos profesionales, y retiros o salidas del sistema.

"Si se reciben alrededor de 120 profesores al año en la provincia, si bien tal vez no se jubila esa cantidad y sean unos 30 o 20, hay posibilidades de inserción, porque el profesor se puede incorporar en distintos lugares, no solo en el sistema educativo", planteó. De todos modos, no dudó en aseverar que si se siguen abriendo profesorados, es un tema a analizar.

"Hay otras provincias donde realmente está saturado: Un ejemplo que tiene más alta proporción de profes es Salta, con 15 ofertas profesorados de Educación Física, cinco más que nosotros. Ello ha llevado a que en varias ciudades y departamentos, muchos profesores que no saben qué hacer o emigran a otras provincias, porque Salta está muy saturada", acotó.

El profesional egresado tiene varios campos para desarrollar sus actividades, no sólo en el ámbito educativo formal, sino en clubes, instituciones, gimnasios, o en propuestas privadas individuales, como personal trainner, entre otras. De todos modos, la falta de colegiación (Ver recuadro) impide la regulación y mejora en esos ámbitos muchas veces informales.

El Profesorado constituye una atractiva oferta académica para quienes se sienten atraídos por la práctica y el contacto permanente con el deporte, y cuenta con modalidades de cursado favorables, con variedades de horarios de cursado –mañana, tarde o noche– en las distintas casas de estudios, que permiten desarrollar también, al mismo tiempo, otras actividades u ocupaciones durante el día.





Escenario actual

Hay un preocupante escenario de sedentarismo y obesidad. Se estima que en el país, hay actualmente 63% de personas con problemas de obesidad, y llegará en 2040 al 86%, según aportó el doctor Alberto Cormillot, durante la realización esta semana en Paraná, del II Congreso Regional sobre Liderazgo, Neurociencias y Coaching. Aumenta un 1%, por año, marcó el profesional, y remarcó que las nuevas generaciones son las que más sufrirán las 240 complicaciones que trae consigo esa enfermedad.

En esa situación, pese a las recomendaciones para incrementar el nivel de actividades físicas, los establecimientos escolares mantienen la histórica y escasa carga horaria: la currícula actual obliga solo 40 minutos en el primer ciclo de la Primaria (1º, 2º y 3º grado), y dos horas semanales; en 4º, 5º y 6º grado. En tanto, en el nivel secundario, son tres horas cátedras semanales, es decir, dos horas de reloj.

Acerca de su inserción en el sistema educativo, Chaves sostuvo que en los últimos años, en Entre Ríos, hubo estrategias de trabajo que favorecieron la incorporación de estos profesores

Una de ellas fue la instrumentación de las escuelas Nina, de jornada extendida en el nivel primario. Son unas 140, y que por esa metodología de funcionamiento, han sumado talleres deportivos, de juegos y de gimnasia, donde se han ido insertando los profesionales de la Educación Física.

"Esos talleres son horas que salen a concurso con proyectos. Los profesores tienen que presentar una carpeta, con la propuesta de trabajo. Este año se crearon 11 escuelas Nina", explicó.

Por otra parte, en Secundaria, se puso en marcha el año pasado, la extensión de jornada en tres establecimientos en seis escuelas de Concepción del Uruguay, Feliciano y Santa Elena. "Para el año que viene –dijo el funcionario–, la idea es que todos los departamentos tengan al menos una escuela con jornada extendida de secundaria.

Citó también como ámbito para el desarrollo de actividades, los Centros de Actividades Juveniles (CAJ) y los Centros de Actividades Infantiles (CAI), que incorporan actividades de talleres y deportes de actividades físicas.

"Se fue ampliando el espectro en cuanto a la oferta de ingreso al sistema, que antes era solo el sistema educativo formal y se terminaba ahí. Tenías que esperar tu concurso, ver qué orden de méritos tenías, hasta que te tocaba el turno ingresar y tomar las horas de esa escuela. Hoy ingresas al trabajo en una escuela, con esas otras alternativas en el formato taller", contó Chaves.

En ese sentido, aportó lo que sucedió también en los últimos años, con la creación de 20 Centros de Educación Física: "No es poca cosa, porque históricamente tuvimos nueve centros, creados por los años 80 y que venían de la Nación, más el Parque Enrique Berduc de Paraná. Eso quiere decir que casi ningún municipio de la provincia de Entre Ríos no cuenta con un Centro de Educación Física; quedaron solo Victoria y Federal, pero si tenemos en cuenta que son 17 departamentos, estamos hablando de que mínimamente hay dos por departamentos", subrayó.

En cuanto a la carga horaria en cada una de esas instituciones, informó que los centros más antiguos, tienen más de 200 horas cátedra, mientras que los nuevos se han creado con un cúmulo de 30 horas cátedras. Dicho de otra manera, en los últimos años se crearon unas 600 horas cátedra, reafirmó.

"Hay una gran ventaja para el profesor de Educación Física, y también hay que decirlo: una profesora de Matemáticas, por citar un ejemplo de otra disciplina, más allá de trabajar en una escuela y dictar su clase, podrá también tener alumnos particulares. En el caso del profe de Educación Física, el abanico de posibilidades es más amplio, teniendo en cuenta los Centros de Educación Física, clubes, la incursión como personal trainner, o la inserción en distintas instituciones fuera del sistema educativo formal", destacó, antes de agregar que la Dirección de Educación Física del CGE está a punto de firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que permitirá trabajar y ofrecer alternativas de recreación y actividad física, a los adultos mayores, a partir de la asignación del organismo educativo, de horas cátedras para los Centros de Educación Física. "Desarrollo Social hará la capacitación de los profesores, para trabajar exclusivamente con los adultos mayores, porque no es lo mismo trabajar con un chico que con un adulto mayor, por sus distintas problemáticas", precisó Chaves.