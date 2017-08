Un policía le salvó la vida a una bebé de 12 días en Crespo

Las tareas de Reanimación Cardio-Pulmonar estuvieron a cargo de Ríos, quien asegura que el trabajo en equipo fue imprescindible para arribar al feliz resultado.







En diálogo con FM Estación Plus 94.3, el suboficial -que lleva tres meses prestando servicio en Crespo-, recordó: "A las 22:15, mientras nos encontrábamos de recorrida en el móvil 1344, nos comisionan a un domicilio de Barrio Azul, atento a que la comisaría había recibido un llamado telefónico que solicitaba ayuda por una criatura descompensada. Me encontraba a cargo del móvil, junto a mi chófer el Sargento Roberto Favotti, y ni bien llegamos nos encontramos con una bebé de 12 días, totalmente descompensada, con la piel azulada y con escasos signos vitales que perdía porque estaba desvaneciéndose".







"Hicimos lo que teníamos que hacer", contó el policía y precisó: "La tomé en los brazos, le hice el trabajo de RCP y la criatura se reanimó. Ya más aliviados por la reacción, continuamos con los pasos urgentes que deben seguirse. Mi compañero había llamado a la comisaría para que nos corten algunas calles, de manera que podamos transitar con urgencia, y pidió que nos hagan de lazo con la guardia, entonces sabíamos que en Centro Médico nos estaban esperando para atender esa situación".









La intervención tuvo el mejor desenlace. "Después dialogué por mensaje con el papá, porque tampoco queríamos molestarlos y me confirmó que la llevaron al Instituto Privado de Pediatría de Paraná, donde se recupera bien", dijo Ríos.







La desesperación de la mamá en ese momento, pudo ser neutralizada. "Me mantuve frío en el lugar del hecho, porque sabemos que es lo que nos permite sobrellevar la situación y actuar de la mejor manera. Había hecho capacitaciones en el Sistema 911 en Paraná y los enfermeros del Hospital de Crespo nos habían enseñado unas cuestiones más sobre RCP. Creo que con calma otro hubiera actuado igual, porque sabemos hacerlo. Los jefes nos han ayudado en ese sentido, favoreciendo nuestra capacitación".







Víctor Ríos atesora ya su segunda emotiva experiencia, sobre la cual comentó: "Me tocó vivir esa situación con mi hijo de 10 años, el 18 de febrero de 2013. A las 5:45, viajaba hacia Paraná para llevar a mi otro hijo a su primer día de ingreso a la Escuela de Oficiales y en el camino, el más chico se me descompone en avenida Zanni. Estacioné el auto al costado de la ruta y le hice RCP, igual que ahora a Isabel, aunque la mecánica es distinta porque hablamos de una recién nacida. Ella es la heroína, porque al igual que mi hijo, la luchó", concluyó el funcionario con lágrimas en los ojos y la satisfacción de haber estado a la altura de las circunstancias









