Tras un mes sin Santiago, Paraná reclamó su aparición con vida

La actividad en la capital entrerriana se concentró en la Plaza 1° de Mayo, donde confluyeron organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos estudiantiles y ciudadanos en general. Una diversidad de voces se fue expresando en la radio abierta instalada en peatonal San Martín. Desde el pedido de renuncia a la titular del Ministerio de Seguridad, hasta la denuncia de "un operativo de encubrimiento" por parte del Estado en el caso Maldonado , fueron algunas de las demandas escuchadas.





Cerca de las 19 la muchedumbre comenzó a agruparse en la intersección de Urquiza y Corrientes, desde donde partió la marcha hacia la delegación local de Gendarmería. Fueron varias cuadras de una de las convocatorias más nutridas que se haya visto, porque agrupó a varios sectores de diferentes signos políticos, frente a un caso que sigue conmoviendo a toda la sociedad argentina. En el trayecto no faltaron el repique de tambores ni los cánticos a viva voz por la aparición de Santiago, mientras los más rezagados se sumaban a último momento.





En el camino quedaron las huellas de intervenciones sobre el pavimento: grafittis que decían: "Aparición con vida de Santiago" o el que sentenciaba: "Se lo llevó Gendarmería". Como no había sucedido en otras ocasiones, esta vez personal de la Dirección de Tránsito montó un operativo para que la circulación de vehículos no fuera tan caótica. El despliegue policial en la zona fue casi nulo, salvo en las inmediaciones de Casa de Gobierno, en una marcha que se desarrolló con normalidad.





Un solo grito





La Multisectorial de Derechos Humanos y la coordinadora por la aparición con vida de Santiago Maldonado dieron lectura a un documento unificado en el edificio de Gendarmería. El orador denunció que hubo "una desaparición forzada" al tiempo que sobre el asfalto y mirando a la puerta de la fuerza de seguridad, un grupo de artistas terminaba de pintar con aerosol el rostro de Santiago Maldonado. "Es en el marco del aumento de la escalada represiva hacia los luchadores sociales que nos convocamos desde las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, y autoconvocados", subrayó la segunda oradora de la noche.





En ese marco, responsabilizaron por el hecho "a los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería Nacional", e instaron a la "investigación de la responsabilidad penal de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Pablo Noceti".





María Isabel Vergara de Basualdo -madre de Martín Basualdo, quien desapareció junto a Héctor Gómez el junio de 1994, ambos víctimas de la violencia policial- junto a María Luz Piérola, exdetenida desaparecida y militante de DD.HH., leyeron el documento elaborado por la familia de Maldonado.

"La familia de Santiago Maldonado, querellante en la causa penal Nº 8.232/2017 del juzgado federal de Esquel, junto a nuestra abogada Verónica Heredia decimos: Santiago es víctima de desaparición forzada, desde el 1º de agosto de 2017, en la provincia de Chubut. La desaparición forzada es un delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por parte de personas del Estado, seguida de la falta de información de su paradero y la negativa de reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades", reprodujo Piérola.





Vergara de Basualdo continuó: "Tenemos el derecho a que no se presuma su fallecimiento y exigimos que las autoridades lo respeten", dijeron en el cierre de un acto multitudinario.









Incansable luchadora



Incansable luchadora





Isabel Vergara de Basualdo participó ayer de la convocatoria para que se esclarezca el caso Maldonado. La mujer siempre asegura que no descansará hasta saber que pasó con su hijo, Martín, quien junto a Héctor Gómez desaparecieron en Paraná el 16 de junio de 1994. Ayer volvió a salir a la calle interpelada por Santiago, quizás conservando la esperanza de saber la suerte de su hijo.





"Vengo a participar de esta convocatoria pensando que se había terminado la desaparición de personas en democracia. Me parece muy bien que estemos unidos", dijo antes de leer el documento en Gendarmería.





A 23 años de un caso que enlutó a la capital entrerriana, Isabel aseguró que hasta ahora son más las dudas que las certezas. "No se sabe nada. La causa quedó como búsqueda de paradero; es una verdadera vergüenza. No se ha avanzado en nada", lamentó. Admitió que en todo este tiempo no fue convocada por las autoridades políticas para consensuar nuevas acciones que puedan ayudar a encontrar nuevos elementos. "No, no me llamaron. Hace poco apareció un policía que decía que sabía algo, pero luego en Tribunales cambió su versión", explicó en relación al caso. La mujer encabezó ayer la movilización desde la Plaza 1° de Mayo hasta el edificio de Gendarmería, detrás de un pasacalle que llevaba la siguiente leyenda: "Aparición con vida de Santiago Maldonado".





La mujer acompañó a los cánticos de la multitud durante todo el trayecto, y en el cierre estuvo a cargo de la lectura del escrito que elaboró la familia del joven desaparecido. Por momentos le tembló la voz, pero la habrán traicionado los nervios del momento. De esa manera buscó mantener vivo el reclamo por su hijo y Héctor, un hecho que marcó a fuego a la sociedad paranaense.





concordia



Concepción se movilizó por Maldonado en la Plaza Ramírez





Concepción del Uruguay también marchó en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Inicialmente fue un colectivo feminista el que convocó para la tarde de ayer frente al ex-Mercado 3 de Febrero sobre la peatonal Rocamora. Seguidamente, sobre las 19, diferentes organizaciones sumaron su respaldo para hacer público el mismo pedido en Plaza Francisco Ramírez. Una buena cantidad de gente se convocó a esta marcha donde la Comisión por Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay encabezó la movilización.





Con pancartas identificatorias de diferentes agrupaciones, y carteles con la imagen de Maldonado, la marcha finalizó en el centro del paseo público. "Nos concentraremos en la Plaza Ramírez y compartimos este reclamo, todos estamos aquí por la aparición con vida de Santiago Maldonado", señalaron los organizadores. En ese mismo sentido se dio lectura a un documento en consonancia con el reclamo que se repitió en todo el país. Al pie de la pirámide de la plaza hubo una gran cantidad de adhesiones al encuentro que finalizó con la actuación de artistas locales





La presencia de organismos de los derechos humanos, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reforzó el reclamo por la "inmediata aparición con vida" de Santiago. Todo fue en un clima de calma y pacífico, con numeros familias con hijos en brazos o correteando en torno a la gente mayor, que pidió por el joven desaparecido en el sur. Durante el acto se leyeron varios documentos para terminar desconcentrándose en orden a la espera de que se cumpla el reclamo.





concordia 2



Concordia se sumó al pedido de todo un país por Santiago





En Concordia también se efectuó la movilización para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. La convocatoria, realizada desde diversos organismos de derechos humanos , se realizó en Plaza 25 de Mayo, con marcha incluida a los Tribunales locales. José Salazar, hijo del desaparecido Sixto Francisco Salazar, explicó que todo surgió a raíz de la reciente visita del secretario de Derechos Humanos de CTERA –y expreso político– Rogelio De Leonardi. El reconocido referente local en derechos humanos, lamentó: "En algún momento pensamos que el Nunca Más se había instalado definitivamente , pero hoy por hoy, lo estamos viviendo de nuevo". "Lo mejor que podríamos hacer es concientizar a los jóvenes, incluso como manera de darles alguna garantía para que en un futuro esto no pase", remató





Por su parte, el senador provincial Ángel Giano indicó: "Continuamos exigiendo Verdad, Memoria y Justicia. En esta búsqueda de la verdad, una vez más, alzamos nuestras voces ¿Dónde está Santiago Maldonado?". Una de las afirmaciones que se pudieron escuchar en la marcha es que en Concordia –sobre todo en términos cuantitativos – fue: "Nos gusta ser más Nisman que Santiago". "Eso es culpa de los grandes medios de comunicación, que son cómplices también", aseveró Salazar. En otro tramo de su alocución subrayó que "no todo es lo mismo, el caso Santiago es una desaparición forzada, con un Estado que te reprime y te hace desaparecer".













Maldonado desapareció hace un mes mientras participaba de una manifestación de una comunidad mapuche que fue reprimida en Chubut por Gendarmería Nacional. Paraná no fue ajena a la jornada nacional para reclamar la aparición con vida del joven, pero también para exigir respuestas al gobierno nacional y a la jefa política de las fuerzas de seguridad: Patricia Bullrich.