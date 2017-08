Tras los reclamos, afirman que el estacionamiento medido estará listo en dos meses

La protesta no duró mucho, pero se hizo sentir. Los cuidacoches argumentaron que el actual sistema es deficiente, caro y les dificulta la tarea. Señalaron que no les entregan tarjetas para seguir trabajando y no hay controles de ningún tipo, lo que resiente la actividad de la cual viven unas 250 personas.





Los cooperativistas hicieron una protesta simbólica, desplegaron un cartel en media calzada, pero no cortaron la calle.





"Queremos firmar un convenio con la Municipalidad para tener intervención y mejorar el sistema, hasta que salga el que utilizará celulares. Queremos tarjetas impresas para poder entregarle al conductor del vehículo, con horarios bien definidos", puntualizó.





En tanto sostuvo que, como usuarios, los paranaenses tienen derecho a pedir la tarjeta y los tarjeteros no tienen nada para entregar como comprobante. "Si el conductor no me paga yo no tengo para darle de comer a mi familia. Hay muchas mujeres solas en la cooperativa, cabezas de familia, que viven el día a día", explicó.





Asimismo señaló que el nuevo sistema será un beneficio para los tarjeteros: "Estamos apurados por el nuevo sistema con celular ya que se trabajará a porcentaje, tendremos obra social, jubilación y seguro de vida. Será otra cosa y nos cambiará la situación". Por último destacó la predisposición del intendente, Sergio Varisco: "Siempre nos atendió".





Desde la Municipalidad dieron respuesta a los planteos de los tarjeteros. "Siempre los recibimos. No es un cambio fácil el que se está planteando", dijo a UNO Rubén Amaya, titular de Servicios Públicos de la comuna. Sostuvo que el nuevo sistema implica una manera de pensar la ciudad de forma diferente.





"Los tarjeteros están ansiosos y eso es lo que los lleva a actuar de manera compulsiva. Nunca se los ha dejado de recibir. Buscamos un sistema que le sirva a ciudad y los contemple a ellos. Desde noviembre estamos trabajando en el tema", agregó Amaya, y detalló las numerosas instancias que han tenido hasta el momento para la conformación de las cooperativas de tarjeteros, claves para la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento medido que funcionará con una aplicación de celular. Amaya también mencionó el subsidio que dio la comuna para la conformación legal de las cooperativas y la entrega de bolsones a fin de año para ayudar a las familias.





"Lo que tenemos que hacer es implementar el sistema de una vez", reconoció Amaya, pero también habló de lo que falta, como la definición de la cuadrícula total que tendrá el estacionamiento medido, estudio ya encarado en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata; también relató las reuniones que se han mantenido en el último período con municipalidades del país que tienen implementado el sistema. Amaya, reafirmó: "Queremos que sea lo mejor para la ciudad y contemple a los tarjeteros. Será un sistema similar al que hoy tiene Bariloche", y también destacó que todavía resta realizar la cartelería que debe ser clara y precisa para evitar confusiones, como así también retirar aquella que ya se encuentra obsoleta.





Además quieren entregar vestimenta a los tarjeteros que los identifique en la calle , entre otras definiciones como los puntos de venta de los réditos de estacionamiento. Lo que quieren es que el conductor no tenga que hacer más de una cuadra para pagar luego de dejar su vehículo. "En dos meses lo tendremos que tener en funcionamiento, pero todavía nos faltan esas variables", remató.