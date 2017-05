Tras el acuerdo con los docentes, el gobierno retoma la paritaria con estatales

Después de más de dos meses se retomará la negociación salarial entre el gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores estatales. Se trata de la segunda paritaria en orden de importancia que debe afrontar la administración Bordet tras el acuerdo con el sector docente. El 16 de marzo tuvo lugar la última audiencia paritaria, que pasó a un cuarto intermedio hasta la convocatoria prevista para hoy a las 9 en la secretaría de Trabajo de la provincia. Aquella vez la Provincia ofreció una propuesta de aumento del 18% en tres tramos, a la que se le agregó una suma fija del 5% por única, pero que recibió el rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).









En el acto de lanzamiento del nuevo Registro Civil Digital, el gobernador Gustavo Bordet formuló declaraciones acerca de esta instancia de negociación. "Vamos a realizar una propuesta superadora", dijo ante los medios que se acercaron hasta la Vieja Usina, en Paraná. En ese contexto se limitó a decir: "Vamos a hacer el planteo que la Provincia está en condiciones de cumplir". Y reivindicó el mensaje que pronunció en la apertura de sesiones en la Legislatura. "Ningún trabajador en Entre Ríos va a ganar menos de lo que indique el índice inflacionario".













***

"Encontrar un piso salarial"













La conducción de UPCN afirmó que asistirá a la reunión de hoy con la "expectativa de encontrar respuestas para los trabajadores". La secretaria Gremial, Carina Domínguez, consideró que se debe aspirar "a un piso salarial" y que se debe correr el eje de los porcentajes "porque son relativos". Para la sindicalista "se debe mantener el criterio de no perder poder adquisitivo, recuperar el deterioro del salario de 2016 y fijar una cláusula gatillo", en caso de que haya variaciones del proceso inflacionario. Domínguez reconoció que la salarial no es la única demanda que se llevará a la mesa de paritarias. "Los trabajadores ubicados en las categorías más bajas no sienten una mejora real", por lo que adelantó que se insistirá con "la necesidad de regularizar la planta de personal y avanzar en materia de recategorizaciones para quienes quedaron afuera del proceso anterior".









También recordó que en 2016 se perdió entre un 10% y un 12% de poder adquisitivo, un índice que los gremios reclamarán que sea tenido en cuenta. La representante de UPCN lamentó que la "paritaria de este año viene incomprensiblemente demorada" y a la vez pidió diferencia esta instancia con el proceso de negociación de los docentes. "Tenemos una discusión propia y un sector con su realidad", argumentó.









Por otro lado, Domínguez cuestionó el anuncio "unilateral" del gobierno provincial que otorgó un aumento a los trabajadores estatales, sin consulta previa: "No ha sido claro el anuncio, los montos que se aplican ni cuál es el ofrecimiento".













***

"No podemos estar lejos de los docentes"













El secretario general de ATE, Oscar Muntes, señaló que la nueva propuesta de aumento salarial del gobierno deberá ajustarse a varias pautas. "No puede estar lejos de la oferta realizada a los compañeros docentes", analizó el sindicalista. En ese contexto asumió que el Gobierno en la audiencia de hoy debe brindar una definición del 3% de incremento anunciado por el gobernador Bordet. "La deben confirmar o desestimar", explicó.



En cuanto a los posibles escenarios que se pueden dar en esta nueva convocatoria, Muntes avizoró que si la nueva oferta cumple con las expectativas "será aceptada"y que en caso contrario, "se analizará en asambleas con los delegados y luego será puesta a consideración de las diferentes seccionales en plenarios de secretarios generales".



El líder de la organización sindical insistió en que la pérdida del poder adquisitivo de 2o16 se ubicó en un 12% y que la previsión inflacionaria para este primer semestre será del 26%. "No podemos desconocer esa realidad. El techo hay que romperlo, por eso convocamos a movilizarse a Trabajo".