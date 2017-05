Tras dictamen sobre los colectivos avanzarán con los taxis y remises

El Concejo Deliberante atenderá la disputa entre taxis y remises en breve. Será luego de resolver qué pasará con los pliegos presentados por ERSA Urbano-Mariano Moreno para el nuevo servicio de colectivos. En los días hábiles que quedan de esta semana o a principios de la próxima, según informaron desde el oficialismo municipal, la comisión encargada de estudiar la propuesta deberá emitir una resolución para ser analizada por el Ejecutivo y el cuerpo legislativo local. Tras esta resolución, atenderán los proyectos presentados por taxistas y remiseros en la búsqueda de una solución.





En el espacio Voz y Opinión Ciudadana, de la última reunión del Concejo Deliberante de Paraná , expuso el presidente de la Cámara Paranaense de Taximetristas, Eduardo Jacob. Entre otras propuestas que presentó, señaló que para el servicio diferenciado de remises buscan establecer que el número de licencias a otorgar sea del 10% de los taxis habilitados. Habrá que recordar que desde el Sindicato de Choferes de Remises de Entre Ríos (Sicrer) en 2016 también dieron cuenta de sus proyectos, donde propusieron, también entre un conjunto de iniciativas, que la legislación local los habilite a levantar pasajeros en la vía pública, práctica exclusiva de los taxistas.





"El de Voz Ciudadana es un espacio para que cada uno presente su propuesta. Esto fue un proyecto que llevó Jacob y dice que quiere profundizar que los taxis sean un servicio público. Habló de 1.200 taxis y 120 remises en la ciudad y que estos últimos sean de alta gama como un servicio diferencial", dijo a UNO el concejal por Cambiemos Carlos González y agregó: "Primero vamos a terminar de resolver lo de los colectivos y después revisaremos la situación de los taxis y remises, y al transporte en general como el escolar, las bicicletas, las bicisendas y demás. La de los taximetristas es una propuesta que hicieron con todo su derecho".





González dijo que la iniciativa de Jacob no será tratada en la próxima instancia del Concejo. "Vamos a recorrer el mismo camino que con los colectivos, convocaremos a los sectores para escucharlos. A Jacob se lo escuchó como se los escuchó a todos".





Por otra parte, González señaló que el pliego para el nuevo servicio del transporte público de pasajeros lo debe terminar de estudiar la comisión conformada para evaluar la única propuesta presentada.





"Estarían dando el dictamen en días. Hasta ahora no hay objeciones, al menos no nos enteramos de que las haya por el momento. Calculo que mañana (por hoy) o pasado debería estar, estamos muy cerca de la fecha. Si no llega a estar para esta semana será para principio de la próxima. Esta comisión debe emitir una opinión y trasladarla al Concejo Deliberante y al intendente Sergio Varisco", remató.





Las actuales empresas prestatarias del transporte público de pasajeros en Paraná son las únicas que se presentaron a la licitación para la nueva concesión del servicio de colectivos.









***

Otras propuestas









Desde la Cámara de Taximetristas presentaron en el Concejo su anteproyecto alternativo de ordenanza para regular la habilitación y el desarrollo de la actividad vinculada con taxis y remises en Paraná.

Entre las reformas propuestas buscan el cese del otorgamiento de licencias y habilitaciones de taxis y remises, tomando como referencia para el futuro el índice de tres taxis cada 1.000 habitantes.

Según explicó Eduardo Jacob, titular de la Cámara, propusieron que todos los taxímetros locales deberán contar con medidas de seguridad que protejan tanto al pasajero como al chofer. propusieron que todos los taxímetros locales deberán contar con medidas de seguridad que protejan tanto al pasajero como al chofer.

En tal sentido, indicó que se prevé instalar en las unidades el Sistema Integrado Multipropósito aplicado al Taxi (Simat), el cual se encuentra homologado por las normas del Mercosur y actualmente se aplica al servicio en las ciudades de Buenos Aires y Rosario. El mismo incluye el Reloj Taxímetro, despacho automático de viajes, GPS Georreferencial, botón antipánico y cámaras de filmación exterior e interior. El sistema incorpora también micrófonos y posnet entre otros aspectos que hacen a la seguridad.