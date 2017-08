Terminó la protesta en la planta de Baggio

La protesta del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos en la planta de Baggio en Gualeguaychú, con el bloqueo de dos plantas y una bodega en reclamo por la reincorporación de 15 trabajadores despedidos por parte de una distribuidora en la localidad bonaerense de Hurligham, se levantó ayer a partir de una orden de desalojo de la Justicia. Al lugar llegaron el juez de Garantías Guillermo Biré y su secretaria, Vanesa Buccolo, las fiscales Natalia Bartolo y Lucrecia Lizzi, el delegado judicial Gastón Popelka y el subjefe de Policía de Gualeguaychú, Cristian Ormaechea. Biré explicó a los manifestantes que estaban cometiendo los delitos de turbación de la posesión o tenencia de inmueble, además de impedir la circulación, y les dijo que prefería no aplicar la fuerza, publicó Radio Máxima.

El primer acercamiento se produjo a las 16 de ayer, cuando los gremialistas solicitaron un tiempo porque a las 17 estaba prevista una reunión en una delegación del ministerio de Trabajo en Capital Federal, tras lo cual levantaron la medida "por una semana", según manifestaron.

La producción, en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú, quedó prácticamente paralizada durante todo el día, no observándose mayores movimientos en la misma. La empresa no pudo recibir los 300.000 litros diarios de leche, proveniente de tambos de la zona, que procesan en la planta industrial.

Sin embargo, y aunque los manifestantes no dejaron ingresar ni salir camiones de la empresa, el secretario general del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, Jorge Ávalos, no consideró que la medida de fuerza fuera un bloqueo: "Estamos hablando con todos los transportes explicándoles la situación. Solo para RPB Baggio es un bloqueo, para nosotros no".

El motivo de la medida de fuerza se debió al cierre en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, de una empresa que distribuía productos RPB Baggio, entre otros, y que no pagó las indemnizaciones de los 20 trabajadores que quedaron en la calle: el sindicato liderado por Pablo Moyano pedía que RPB Baggio se hiciera cargo de esos despidos, informó El Día. "Es lo que les toca. Ellos son los responsables y tienen que hacerse presentes para dialogar con la Federación de Camioneros, que es la que tiene el conflicto en mano y la carpeta. Tienen que acercarse a buscar una solución pacífica", sostuvo Ávalos, máximo referente de la organización sindical en la provincia.