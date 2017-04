Telefonía móvil: impulsan mayor cobertura y optimizan el servicio

La tecnología 4G llegó al país a fines de 2014. Desde entonces las compañías de telefonía móvil se ocuparon de promocionar sus bondades para poder contar con una conexión más veloz a Internet y de promover la venta de equipos que permitan acceder a su uso. Sin embargo, en Paraná y otras ciudades entrerrianas, la falta de inversión de las empresas prestadoras repercutió en un servicio deficiente. Las quejas de los usuarios se sumaron a otros reclamos recurrentes por interrupciones de las comunicaciones, interferencias y otras falencias.

El argumento habitual de las compañías era que la imposibilidad de colocar nuevas antenas, medida dispuesta por ordenanza municipal hace una década, repercutía en la calidad del servicio. Sin embargo, hace cinco meses el intendente, Sergio Varisco, anunció que instalarán nuevas antenas de telefonía móvil en la capital provincial, tras reunirse con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas prestatarias de telefonía móvil. En este sentido, hubo un compromiso de invertir 100 millones de pesos en modernización del servicio.

En Paraná existen unas 25 antenas instaladas, algunas de las cuales son compartidas por las tres empresas –Claro, Personal y Movistar–, las cuales ya comenzaron a realizar mejoras para optimizar la calidad de su prestaciones, ampliando su capacidad de cobertura. Al respecto Gustavo Alcain, referente de una de las compañías, señaló a UNO: "Hace muchos meses que se está trabajando y en estos días se estuvo poniendo en marcha la nueva red para optimizar el uso del 4G, lo que posibilita abastecer a más gente y tiene mayor velocidad de navegación para Internet".

"Se agregó más capacidad de cobertura a las antenas ya existentes y en estos días se estuvo poniendo en marcha la nueva red. En Paraná realmente está cubierta la demanda, está andando muy bien el servicio gracias a estos cambios", agregó, aclarando que la referencia es sobre la compañía que representa y no por las demás. Acto seguido, sostuvo: "Todos los teléfonos que se venden ahora tienen 4G. Estamos haciendo un relevamiento y realizamos una recorrida en toda la ciudad y esta tecnología está funcionando bien en todos lados. El servicio ha mejorado mucho y el usuario tiene menos problemas de saturación. De todas maneras nos favorecería tener más antenas, porque esto ayudaría a que duren más las baterías, ya que el equipo no se tiene que esforzar para llegar a una antena. Se podría evitar que los aparatos se calienten y habría menos irradiación sobre cada persona".

Sobre este aspecto y la posibilidad de que el municipio haya autorizado la instalación de nuevas antenas, puntualizó: "Esta flexibilización abre una nueva puerta. Las antenas que se colocan ahora no son como las estructuras anteriores", dijo, en referencia a las objeciones que por entonces presentaba un sector de la sociedad en torno a los posibles efectos nocivos en la salud que presuntamente podrían tener estos artefactos. En este marco, aseguró: "Hay que tener en cuenta que quienes dicen 'no a las antenas' usan celulares. Y en realidad es contraproducente que haya menos antenas, ya que en esos casos el celular se calienta más y emite mayor radiación sobre la persona, aparte de las rabietas que deben pasar porque no se pueden comunicar por falta de señal. No significa que les va a hacer daño, porque es 1 vatio y en todo el mundo está aceptado porque está comprobado que no es nocivo, si no ya se hubieran prendido fuego todas las antenas".

Alcain destacó que en otros países se debatió durante muchos años sobre esta cuestión, y se comprobó que no causan perjuicios. "Hoy es un tema superado, pero nosotros estamos todavía en una etapa donde se está discutiendo sobre esto. Me gustaría que se hagan debates públicos y poder charlar con la gente que opina distinto, porque por ahí las personas que protestan no cuentan con información y con los resultados de los estudios que se han hecho en materia de telecomunicaciones, que es la tecnología que más ha evolucionado en todos los aspectos. Quizás el Estado también tiene una deuda con la información pública ambiental", indicó. Por otra parte, comentó que en muchos casos la falta de señal se debe a la proliferación de edificios de gran altura, que afectan las comunicaciones. Y concluyó: "El cemento va en contra de las comunicaciones inalámbricas y sería de mucha ayuda más antenas".





