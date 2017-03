Solo un 30% de los vecinos separa la basura que produce en su casa

Este sábado se cumple el primer año de la implementación del programa Separemos. Desde su puesta en vigencia, la Municipalidad de Paraná se comprometió a realizar una recolección diferenciada de residuos: los días lunes, miércoles y viernes son los días que los camiones juntan los desechos orgánicos; mientras que los martes, jueves y sábados es el turno de los inorgánicos.





Sin embargo, la respuesta de los vecinos es dispar. Rosa Hojman, subsecretaria de Ambiente Sustentable de la comuna, señaló a UNO que en la actualidad hay entre "un 25% y un 30% de vecinos que han comenzado con la separación en origen", y opinó: "Empezar un programa que implica un cambio de hábitos es difícil. Nosotros hemos dado muchísimas charlas y hecho difusión por los medios, también alumnos de escuelas visitaron la planta y esto tuvo un impacto importante. Hoy es un tema que se ha puesto en boca de todos los vecinos a lo largo de este primer año y vamos a continuar profundizando las acciones para seguir mejorando".





En este marco, la funcionaria comentó que recibieron 2.000 contenedores nuevos, que serán distribuidos en los distintos barrios de la capital provincial, para reponer los que se rompen con el uso o por el vandalismo, y expandir la medida a los lugares donde todavía no llegaron estos dispositivos. "Incorporar nuevos contenedores es muy positivo. También estamos haciendo programas anexos que tienen que ver con que el llegue residuo limpio y seco a la planta clasificadora, listo para reciclar directamente, para su valorización de la mano del trabajo de la gente de la cooperativa Nueva Vida", agregó y aseguró: "Vamos a insistir con esta tarea, porque el programa Separemos llegó para quedarse. Seguiremos con estas medidas para que se pueda hacer cada vez mejor la separación de residuos, con más Puntos Verdes y un montón de cuestiones que vamos a estar informando junto con el intendente Sergio Varisco , quien tienen una fuerte decisión de continuar trabajando sobre estos temas, avanzando en poder tener un sitio de deposición final de la basura y mejorando lo que es el manejo de los residuos sólidos urbanos".





Por su parte, Susana Zárate, presidenta de la cooperativa Nueva Vida, cuyos integrantes son los encargados de clasificar unas 45 toneladas de residuos que llegan a diario a la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, opinó: "Falta conciencia y más publicidad sobre el Programa. En el primer mes, o durante dos meses como mucho, se vio un cambio y empezó a venir separada la basura, pero ya no se respetan los días". A su vez, comentó a UNO: "Hay gente que no toma conciencia y dentro de los contenedores sigue tirando escombros, ramas, chatarra y hasta animales muertos".









***

Disposición judicial













El programa Separemos se implementó el 1 de abril del año pasado, luego de que la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, María Andrea Morales, dispusiera que se proceda a la separación domiciliaria y la recolección diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en todo ámbito de la capital entrerriana. La medida fue tomada luego de mantener una audiencia informativa con integrantes de la Municipalidad y el Foro Ecologista, que había iniciado una causa judicial en el año 2008 contra el municipio por la existencia de minibasurales y quema de basura a cielo abierto en el Volcadero.





Daniel Verzeñassi, uno de los integrantes de Foro Ecologista, hizo un balance luego de un año de esta definición judicial, y sostuvo: "En referencia a lo que acordamos hace un año, hay un faltante enorme por parte del municipio. En su momento volvimos a tener un nuevo encuentro con la jueza, y a pesar de eso no logramos que se ejecute el Programa: no hay ningún tipo de campaña en la calle; los contenedores tienen calcomanías pegadas pero siguen siendo los mismos, cuando acordamos que iba a haber sistema de contenedores dobles para residuos orgánicos e inorgánicos, con una recolección que inicialmente iba a ser diferenciada día por día, pero en realidad hubo estado de confusión muy grande porque no había certeza de a qué hora iba a ser para la deposición en el contenedor de uno u otro. Es decir, hay una cantidad de zonas grises que seguramente colaboraron para que la población no pueda asumir el programa como algo que necesitamos de manera urgente, pero bien hecho".





"Es cuestión de preguntar en la población si están sacando diferenciada la basura en sus hogares y vamos a encontrar que es muy poca la gente que hace una separación de residuos orgánicos e inorgánicos", aseveró.





Verzeñassi profundizó su concepto y cuestionó: "No se ha hecho nada, y si uno comete una injusticia al decir esto y en realidad se hizo algo, es tan inadvertido y con tan escaso resultado que no se nota. Puede tomarse un comienzo de resolución si se tomaran medidas serias, consecuentes, no abandonadas".





Por último, reflexionó sobre algunas cuestiones a corregir del Programa: "En un video de la Municipalidad se habla de húmedos y secos y es una clasificación totalmente errónea, porque un inorgánico húmedo es inorgánico y debería ser descartando dentro de este tipo de desechos, y no asimilar lo húmedo a lo orgánico", dijo a UNO, y añadió: "También hay que avanzar en una política de recolección diferencia de residuos especiales, porque los talleres mecánicos, por ejemplo, tiran en cualquier chapas, tachos de aceite, químicos, que tornan inservible la tierra que los reciben. No hay política que identifique el problema de los residuos como algo serio".









***

Cumplir ayuda a los trabajadores de la Cooperativa









Susana Zárate, presidenta de la cooperativa Nueva Vida, contó que a diario arriban unos 15 camiones a la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, con tres toneladas de basura cada uno, y al ver que los desechos llegan mezclados los mismos trabajadores plantearon iniciar una campaña casa por casa: "La estamos organizando para el mes de abril y mayo desde la cooperativa, para empezar a concientizar a la gente sobre la importancia de separar la basura en sus viviendas. Fue una iniciativa nuestra y el Municipio acompañaría en tema de publicidad y demás", contó a UNO.

En este marco, aseguró: "Esto principalmente ayudaría a que la ciudad esté más limpia. Y queremos que los vecinos nos vean a quienes trabajamos con la basura y sepan que el beneficio va para nosotros si el material llega separado. Nuestra meta es vivir de lo que producimos, porque ahora tenemos un programa de empleo, pero no vamos a subsistir siempre con esta ayuda, dijo y comentó que son en total 95 los operarios de la Cooperativa que trabajan en el lugar, en dos turnos. Cada uno tiene un ingreso de 4.000 pesos que reciben a través de un programa autogestionado de ayuda a las pequeñas empresas y 1.598 que les da el Municipio. Lo demás, lo cobran por productividad: "Sacamos unos 1.500 por mes, a veces menos. Depende del volumen de basura que llega y de su calidad. Si el cartón llega húmedo, nos pagan menos".

Todos ellos antes también vivían de la basura pero en condiciones indignas. Ahora que tienen la oportunidad de salir adelante, destacó que necesitan la colaboración de los ciudadanos, con algo tan simple, como es separar los residuos en origen.