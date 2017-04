Sin colectivos, bancos ni oficinas públicas, el paro del 6 se hará sentir

Sin el transporte público prestando el servicio habitual, con las escuelas cerradas, los bancos que no atenderán al público y los empleados de estaciones de servicios que se plegarán a la medida en forma parcial cumpliendo turnos rotativos y guardias mínimas para abastecer de combustibles a ambulancias, Bomberos y la Policía, el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) se hará sentir con fuerza en la ciudad de Paraná. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se informó a UNO que el paro total de actividades se cumplirá entre las 0 del jueves y las 6 del viernes, afectando al servicio de corta y larga distancia. Según el secretario gremial, Sergio Groh, por la huelga se sacarán de circulación 170 colectivos, un promedio de las unidades que realizan el recorrido diario. "El paro será sin actividad ni movilización, según lo dispuso la CGT", explicó el dirigente.

Las entidades bancarias también se sumarán a la jornada de protesta, y si bien se recomienda a la ciudadanía tomar las previsiones del caso, el paro general podría resentir el normal abastecimiento de los cajeros automáticos. "Puede haber una faltante en los cajeros sobre el mediodía o durante la tarde del jueves. Sucede que se carga por última vez el miércoles aproximadamente a las 14.30", admitió el secretario adjunto de la Asociación Bancaria de Paraná, Augusto Gervasoni.

Pese a las dificultades que esto pueda llegar a generar, el sindicalista consideró que "la ciudadanía va a saber comprender, que va a tener la paciencia suficiente, pero entiendo que no va a haber inconvenientes".





Estaciones, con atención reducida

La atención en estaciones de servicios de la provincia podría verse resentida por la modalidad de reclamo que adopte el gremio que nuclea al sector. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios (Soesgype) Omar Biderbós, aseguró que hoy al mediodía se reunirán con la Cámara Empresaria para ponerse de acuerdo respecto del alcance que tendrá la huelga. "Se podría hacer intercalando turnos en las diferentes áreas, pero no está resuelto aún. Aunque aseguramos guardias mínimas para ambulancias, Bomberos y la Policía", apuntó.

Por otro lado, el secretario de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, Osvaldo González, dijo desconocer de qué forma se concretaría el reclamo, pero garantizó que "se respetará el derecho a huelga".

Más allá de que la metodología del paro aún no está resuelta, el empresario vaticinó: "Va a ser complicada la llegada al lugar de trabajo. Pero habrá paro".

Taxistas y remiseros trabajarán

A diferencia del sector del transporte público, tanto los choferes de remises como los taxistas trabajarán con normalidad mañana, más allá de que el Sindicato de Choferes de Remises de Entre Ríos acompañará la medida de fuerza. Al respecto, el secretario general de la entidad, Sergio Saavedra, aclaró: "En la práctica no son empleados, sino laburantes, por lo tanto la actividad va a ser normal. Si no trabajamos, no comemos. Como no habrá colectivos, lo poco que se va a mover nos reportará una mejor recaudación".

El representante de la Cámara de Taxistas de Entre Ríos, Eduardo Jacob, calificó al paro de "político", por lo que "el que quiera trabajar, lo puede hacer".

"No vemos el beneficio de parar un país", subrayó Jacob, y acto seguido opinó: "Hay que respetar a los que quieran trabajar. Nosotros somos una cámara empresaria". Descartó que ese día se vayan a incrementar la cantidad de viajes.





Habrá guardias mínimas

El paro de actividades tendrá una gran incidencia en el sector público, sobre todo en reparticiones estatales y entidades educativas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), organización que convoca a la huelga, se indicó que el "paro será contundente", pero sostuvo que estarán "garantizadas las guardias mínimas en los diferentes organismos de la administración". De la misma forma se convocó a los trabajadores a expresarse "en asambleas activas que definirán los delegados en diferentes localidades".

En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación, que también confirmó que se plegará a la medida nacional, informó que todos los servicios críticos de la administración pública y entes descentralizados contarán con guardias mínimas y pasivas, según los casos, en hospitales, centros de salud, Registro Civil y menú alternativo para los comedores. Los gremios docentes entrerrianos anunciaron que acompañan el paro de mañana, aunque Agmer se sumó a la medida nacional de Ctera, por lo cual no habrá clases ni hoy ni mañana. La Conadu hace un paro de 72 horas.









