Sin acceso al crédito suspendieron por 15 días la producción en Cotapa

"Esto se hubiera podido solucionar fácilmente si hubiéramos podido acceder a bancos, pero no fue posible. Pasó que en la licitación, había cuestiones que no estaban terminadas, por lo cual no pudimos acceder a financiamiento", denunció Acevedo Díaz. "Ahora, aunque terminaran esas cuestiones pendientes y pudiéramos resolver esta cuestión, ya es tarde", finalizó.

Juan Carlos Acevedo Díaz, titular de la firma dueña de Cotapa desde enero de 2015 señaló que la situación actual de la firma llevó a frenar la producción, y que la crisis de la lechería hizo que tengan que reconvertirla "para no seguir perdiendo dinero"."La baja brutal del consumo de lácteos llevó a que la empresa esté bajo su punto de equiilibrio durante todo el año. Cayeron grandes empresas de la Argentina, como son Sancor y La Serenisimma, y las pequeñas estamos castigadas", relató a"Esperamos que la planta esté cerrada 15 días, pero todo dependerá del plan de reconversión", dijo Acevedo Díaz, dejando en claro que la situación aun no tiene un final cierto.Los trabajadores "están de licencia, con goce de haberes. No es su culpa, sino de las políticas gubernamentales. Punto y aparte. Nosotros esperamos e intentamos no tener que hacer recortes de personal. La intención es que esto no ocurra así. Es más, nuestra intención es crecer y a eso apuntamos", destacó.Sobre lo que necesitaría el sector, el empresario relató: "En el gobierno nacional, me reuní con el Subsecretario de Lechería, y no tienen ninguna política para con el sector. Y en el nivel provincial, no hemos tenido reuniones con el Ministro de la Producción, pese a que le planteamos inquietudes. Sí nos recibió el Ministro de Economía"."Cuando el tambero trabaja a pérdida, la industria trabaja cambiando dinero, y la cadena de comercialización gana el 100%, así nunca va a funcionar la cosa. Desde que nos hicimos cargo, Cotapa estaba absolutamente equilibrada, produciendo 120 mil litros por día. Después, las cuestiones climáticas hicieron que estuviéramos por debajo del punto de equilibrio, y nos terminó matando la baja en el consumo".