Según los análisis, es sangre lo que tiene en el rostro la virgen de Santa Teresita

Los estudios de laboratorio de Criminalística de la Policía de Entre Ríos arrojaron que "es sangre humana" la que surca el rostro de la estatua de yeso de la virgen María, ubicada en la Capilla del Santísimo, en la parroquia Santa Teresita, de Paraná.





Los análisis se realizaron a instancias del Arzobispado de Paraná, Alberto Puiggari, de las muestras obtenidas del manto de la Virgen y su rostro.

Virgen (3).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira





"La mancha del manto no es sangre humana; pero la del rostro (que sale del lagrimal), sí es sangre humana. Se determinó que es de grupo 0. Como en toda investigación, pretendemos llegar al final. La interrupción en la gota de la sangre, y donde no la hay, nos llama la atención", señaló el comisario general, Ángel Iturria al programa Códigos, de Canal Once.





El siguiente paso será profundizar la investigación y hacer pruebas sobre la misma estatua para saber si la situación fue manipulada.





virgen.jpg Veneración. En la Parroquia Santa Teresita habrá más misas durante este fin de semana. Foto UNO/Mateo Oviedo





Hasta el momento la opinión pública se divide en quien tiene fe en el llanto de la virgen como manifestación de "algo" y quien cree que la sangre fue colocada.