Se realizarán en Paraná análisis gratuitos para detectar hepatitis virales

El Ministerio de Salud de Entre Ríos retomó la realización de test de detección de hepatitis virales ante el creciente incremento de los casos. A través del programa provincial de VIH- Sida y Hepatitis Virales se realizará este viernes la toma gratuita de muestras en la plaza 1 de Mayo.





Las hepatitis infecciosas son enfermedades que afectan al hígado y son causadas por distintos virus como es el caso de las B o C. El Ministerio de Salud incentiva en forma permanente la realización de los testeos voluntarios para la detección de estas enfermedades. En la actualidad existen en Entre Ríos cinco centros de control, prevención y atención directa a pacientes que funcionan en los hospitales de Paraná; de Concepción del Uruguay; de Concordia; de Gualeguaychú y de Gualeguay.





Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de las Hepatitis por lo cual el programa provincial de VIH- Sida y Hepatitis Virales hace hincapié en el control de esta patología que ha cobrado fuerza en la última década.





En ese sentido la referente del programa provincial, María Laura Díaz Petrussi, manifestó: "Desde la aparición de medicación de alto impacto y cura de la hepatitis se comienza trabajar en la búsqueda de personas infectadas, lo cual se realiza a través de una análisis clínico" y agregó que atendiendo a ello: "Este 28 de julio se va a testear a las personas que quieran llegar a un diagnóstico y posteriormente tratarlas si se requiere. Hoy existen medicamentos que curan la hepatitis C".





"Las hepatitis como la B o la C son enfermedades que pueden pasar a la cronicidad, tienen un periodo agudo generalmente sin síntomas hasta que, cuando se manifiestan, es porque están en una etapa avanzada" explicó la profesional y recordó que la forma de transmisión del virus de la hepatitis es igual al VIH: "Se transmite por el uso compartido de jeringas y sexo no protegido, por lo cual si hemos estado expuestos a estos riesgos, debemos hacernos los controles y solicitar los estudios de hepatitis B y C (VIH)".





Por eso la profesional referenció que el viernes 28 de julio, el equipo del programa provincial estará en la Plaza 1º de Mayo de Paraná en el camión sanitario realizando extracciones en forma voluntaria y gratuita durante toda la mañana para la detección de hepatitis virales.









Situación de esta patología en Entre Ríos





La provincia tiene notificación de 200 personas infectadas con el virus de las hepatitis, de las cuales 111 son hombres y 89 son mujeres. Con hepatitis B existen 165 personas infectadas y con hepatitis C un total de 35 personas.





De estos 200 infectados detectados en los diferentes nodos provinciales, 13 personas están recibiendo la atención permanente y la medicación correspondiente por parte del programa provincial. Los restantes se realizan cargas virales cada dos años. Gualeguay es el departamento con más infectados con un total de 132 personas, de los cuales muchos quedaron como secuela de una epidemia desencadenada en la década del 90.









Trabajo en equipo

El programa viene trabajando en esta problemática implementando el testeo voluntario en los diferentes hospitales o centros de salud. Además concientiza a través de capacitaciones, incentiva a que el médico desde su consultorio solicite los análisis de Virus C y B y en caso de dar positivos notificar al programa sobre esos pacientes para realizar las acciones pertinentes para solicitar el tratamiento.





Por ello las personas que quieran evacuar dudas pueden realizarse el análisis en forma voluntaria y gratuita en los diferentes servicios del Hospital San Martín de Paraná como Infectología, Clínica Médica o Gastroenterología.





Además pueden consultar en el Laboratorio Epidemiológico ubicado en calle Santa Fe Nº 250 de la Ciudad de Paraná. En Concordia en el servicio de Infectología del hospital Felipe Heras; en Gualeguaychú en el hospital Centenario; en Gualeguay en el hospital San Antonio y en Concepción del Uruguay en el Justo José de Urquiza.





Cabe citar que salud implementa además como estrategia sanitaria, la vacunación contra hepatitis B (en recién nacido, a los 2, 4 y 6 meses) y A (única dosis a los 12 meses) ya que ambas previenen las complicaciones y muertes provocadas por estos virus.

Gracias a la incorporación de la vacuna que previene hepatitis A en el año 2005, desde el año 2007 no hay trasplantes hepáticos en niños menores de 1 año y desde el año 2014 se universalizó la aplicación de la de hepatitis B para todas las edades. Las dosis se distribuyen gratuitamente desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud.