Se realizará en Paraná el primer encuentro de familias entrerrianas LGTB

Entre el 21 y el 23 de abril se realizará en el Complejo del Túnel Subfluvial de Paraná, el primer encuentro de familias entrerrianas LGTB (por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gays, y Transexuales y Bisexuales) y diversidad.





La iniciativa es organizada por la asociación civil Las capitanas y la secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad de Entre Ríos. Alejandra Elcura, integrante de esta asociación entrerriana que viene trabajando desde hace tres años en cuestiones de derechos de género y diversidad, contó a UNO que el objetivo del encuentro es "propiciar un espacio para intercambiar experiencias, debatir, informarse y generar propuestas en distintos ámbitos como el de la cultura, medios de comunicación, educación, salud, trabajo, derechos sexuales y la nueva normativa para seguir avanzando en la construcción de la igualdad".





"El año pasado se realizó el primer encuentro de familias LGTB y diversidad a nivel nacional y se hizo en la Vieja Usina de Paraná. En esa oportunidad participaron personas de distintas partes del país y de allí surgió la iniciativa de que este año se haga un nuevo encuentro pero que sea impulsado por cada provincia", expresó.





De esta manera, esta actividad es la primera que se hace de alcance provincial y, según detalló la integrante de la asociación civil La capitanas, esperan alrededor de 120 participantes de localidades como Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, Chajarí, Villaguay, Diamante, Colón, Paraná y más.





"El encuentro es con ingreso libre y gratuito, esperamos que mucha gente se sume porque hay muchas cuestiones que se deben debatir y fortalecer", señaló Elcura, al tiempo que agregó que "se trata de un encuentro que es beneficioso para todos y cuenta con mucho acompañamiento de distintas organizaciones sociales y de legisladores porque el objetivo es construir entre todos y para todos, sumar y acompañar a familias que no son las convencionales pero ésto no quiere decir que sean 'diferentes'".





La integrante de La capitanas consideró que el encuentro implica una instancia de empoderamiento y visibilización de las familias LGTB con hijos e hijas o familias con el deseo de tenerlos, para promover su reconocimiento social y legal".





Además, indicó que otro eje fundamental del encuentro tiene que ver con la promoción de proyectos que apuntan a la salud y la educación. "Incentivar acciones que contribuyan a la capacitación de profesionales, proponer espacios de encuentro, contención y recupero de experiencias entre las familias", enumeró entre los objetivos.





"Este tipo de espacios es un camino para continuar garantizando políticas públicas de inclusión y tener la posibilidad de pensarse colectivamente. Por éso agradecemos la participación y el acompañamiento de legisladores y organizaciones provinciales", acotó.









***

Programa de actividades











Viernes 21 de abril

-18.30- Apertura. Palabras de bienvenida a cargo de la Secretaria de Niñez Familia y Discapacidad la Organización Las Capitanas y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En simultáneo actividad para niños y niñas (Payasos y Cine Móvil)





-20.00- Interpretación Musical de banda a confirmar





-21.00- Cena







Sábado 22 de abril

-8.00- Desayuno





-9.00- ¿Somos familias diferentes, diversas o disidentes? A cargo de la Sexóloga Prof. Silvia Inés Darrichón, Dra. María del Carmen Mangold y la Lic. Fernanda Spessot Terapeuta Sexual.





Diversidad sexual es la pluralidad de formas en que vivimos, expresamos el deseo, las emo ciones, el afecto, la atracción y el amor. Desde esta perspectiva no hay sexualidad es naturales, normales ni más deseables. Se trata de reconocer la diversidad como un valor, también en sexualidad





-11.00- Hormonización y salud. A cargo del Medico Gustavo Terra, y el testimonio de Alexis Taborda





-13.00- Almuerzo y descanso





-15.00- Taller de Herramientas para la crianza en la diversidad. A cargo del Programa de Género, Diversidad y Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.- (Partiendo del supuesto de que una Orientación Sexual no heterosexual y una Identidad de Género no binaria, no implican en sí mismas que estemos exentos de estereotipos de Género, reflexionemos sobre cómo construir familias que se basen en relaciones amorosas y solidarias que aporten a erradicar las violencias y discriminaciones por identidad y expresión de género y orientación sexual (entre otras ) del mundo.. Analizaremos cómo nuestras familias también son atravesadas por los ideales de princesas sumisas, y valientes Guerreros, para proponer formas de crianzas y convivencias en la diferencia y el respeto: ¿como "dejar ser" sin perder de vista?)





-17.00- Refrigerio





-18.00- Actividad Grupal al Aire Libre y Conclusiones del Encuentro.





-21.00- Cena y Peña Diversa (Las Dragonas Cuerda de Candombe y Grupo Musical)

Todo el día juegos y recreación para los niños y niñas (Talleres de acrobacia en telas, pelotero, Dibujo, Educación Física y otras actividades).







Domingo 23 de abril

-9:00 Desayuno

-10.00 Paseo turístico por la ciudad de Paraná.