Reivindican el referéndum los miembros del Casal de Catalunya

Las imágenes que dan cuenta de la brutal represión durante el referéndum en el que más del 90% de los votantes se inclinó por la independencia de Cataluña conmueven. Hubo más de 800 heridos y la violencia fue cuestionada por la Unión Europea y por Zeid Ra'ad Al Hussein, un alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos , quien pidió una investigación independiente e imparcial sobre los hechos.





En Paraná, la opresión del domingo impactó de manera especial en los integrantes del Casal de Catalunya. Muchos de ellos sufragaron y aguardan expectantes qué pasará con el resultado. Mercedes Porqueres, vicepresidenta de la entidad, señaló a UNO: "El Casal se pronunció a favor del referéndum, porque para nosotros votar es democracia. No nos manifestamos como institución por el Sí o por el No porque hay personas con distintas posiciones y cada una tiene derecho a elegir".





En referencia a cuántos paranaenses participaron en la votación del domingo, explicó: "Para poder votar había que cumplir una serie de requisitos, como tener nacionalidad española, que la última residencia de uno o de sus antepasados haya sido en un lugar de Cataluña, estar inscripto en el censo del Consulado y además en el Registro de Catalanes en el Exterior, que se abrió en 2017. No conocemos cuántas personas han cumplido con todos ellos y han tenido la posibilidad de votar, ya que la habilitación les llegó por correo".





Por otra parte, destacó que el reclamo del pueblo catalán es "masivo y pacífico"; y criticó la decisión del Estado español de reprimir a los votantes: "Hubo un avasallamiento contra el pueblo catalán que pretendía votar. Arremetieron contra gente totalmente indefensa y que no ejercía ninguna oposición. Los observadores internacionales lo han denunciado y Al Hussein, un alto comisionado de la ONU, también pidió investigar esa violencia, por la que dijo sentirse perturbado, y emplazó a las autoridades españolas a garantizar una investigación completa independiente e imparcial de todos los actos de violencia".









Catalunya (3).jpg Foto: AP











Porqueres confió que no esperaban este nivel de represión, y opinó: "Son tácticas y técnicas del siglo XX, que en la actualidad no se pueden aceptar. Han atacado a los propios acuerdos que tiene la Unión Europea con respecto a los derechos humanos", dijo, y recordó que ayer el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, reclamó el retiro de las fuerzas militares: "Llegaron más de 3.000 efectivos esperando que hubiera disturbios, y como no pasó, reprimieron igual, rompiendo todo y maltratando a la gente", señaló.





En referencia a los resultados del escrutinio, comentó que esperan que los números definitivos estén entre hoy y mañana, y aportó las cifras provisorias registradas hasta ayer, aclarando que hubo 400 escuelas en las cuales no se pudo sufragar y se estima que hubo 770.000 personas potenciales votantes que no pudieron ejercer su derecho: "El recuento de votos se hizo sin contarlas, sobre las boletas realmente emitidas, que son 2.262.424. Por el Sí hubo 2.020.144 votos, los que hace al 90,09 % del total; por el No hubo 176.000, es decir, el 7,87%: el 2,03% de los votos fue en blanco, es decir 45.000; y se registraron 20.000 votos nulos, que comprenden el 0,89%", dijo, y explicó: "A este escrutinio provisorio le faltaba sumar alrededor de 15.000 votos que hubo en el exterior, en distintas partes del mundo".





La dirigente expresó que una vez oficializados los resultados finales, la información se remitirá al Parlamento catalán, que será convocado y "junto con todas las fuerzas políticas que lo integran, votarán y decidirán si se proclama una república catalana". En este marco, Porqueres resaltó: "No lo definirá el gobierno catalán sino su Parlamento".





Sobre la posición del presidente del Estado español, Mariano Rajoy, quien declaró "ilegal" el referéndum, sostuvo: "Dice que es ilegal de acuerdo a la Constitución española, pero el Reino de España –antes de la Constitución de 1978– y el Estado español han firmado y corroborado la Carta Universal de los Derechos Humanos, que dice que un pueblo tiene derecho a autodeterminarse siempre y cuando sea un pueblo organizado, y Cataluña lo es; que tenga la decisión y el interés en autodeterminarse, y Cataluña la tiene, y que su decisión sea pacífica y que tenga un proyecto sobre cómo quiere relacionarse con el resto de los países del mundo, y todo eso Cataluña lo cumple".





Y exhortó: "Los estados firmantes tienen la obligación de facilitar a los pueblos su derecho a la autodeterminación, y en este marco, el Estado español tiene la obligación de facilitar el referéndum. Pero no cumplió con ese mandato que había firmado y acordado". Por último, recordó: "El Parlamento catalán dictó una ley e hizo esta convocatoria".









Catalunya (2).jpg Conmoción. Hubo un extenso repudio a la represión. Foto: AP







***

Una extensa lucha por la independencia













Más de 5 millones de personas estaban en condiciones de acudir a las urnas el domingo para expresarse en el referéndum independentista de Cataluña. Si bien Mercedes Porqueres aclaró enfáticamente que en el Casal de Catalunya, integrado actualmente por unos 330 paranaenses, hubo quienes se inclinaron por el Sí y otras personas por el No y que en todos los casos adhieren al referéndum, compartió su postura personal, y explicó porqué está a favor de la independencia: "Cataluña ha sido un pueblo avasallado desde la época de los reyes. El rey Felipe V prohibió la lengua, y en ese entonces se dividió el territorio en dos con Francia: de un lado de Los Pirineos quedaron los vascos y del otro los catalanes", indicó. También se refirió a los acontecimientos del siglo XX, en el contexto de la dictadura de Francisco Franco y el fusilamiento del presidente Lluís Companys, "quien pidió que lo ejecutaran descalzo para morir pisando tierra catalana", según mencionó, y destacó: "Para mí esto significa mucho más que lo del pacto fiscal".

En este siglo también hubo numerosas manifestaciones previas a favor de la independencia de Cataluña, como la aprobación de parte del Parlamento catalán de un estatuto de autonomía, que luego fue fragmentado por las cortes españolas, y la consulta independentista de 2009.





*** Posible paro



Tras el triunfo del Sí en el referéndum celebrado el domingo, Cataluña debate sobre cómo llevar a cabo un "paro" convocado para hoy en rechazo de la represión sufrida por los independentistas.