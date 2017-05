Recuperadores generan el 80% de los materiales para reciclaje

Hoy se conmemora el Día Mundial del Reciclaje, una práctica que reviste diversas experiencias en Paraná y en otras ciudades de la provincia, en las que se destaca el trabajo que llevan adelante los recuperadores como uno de los principales componentes en el circuito, que además de aportar valor comercial a lo que se tira y reduce el impacto ambiental, entre otros beneficios.









Horacio Enriquez, uno de los referentes de la fundación Eco Urbano en 1994, institución pionera a nivel local en trabajos vinculados a este tipo de iniciativas y que desde más de dos décadas lleva adelante una sostenida labor en materia de concientización ambiental, señaló a UNO: "Los materiales recuperados se mueven en un flujo comercial e industrial muy potente, y se estima que alrededor del 80% de los mismos, que van a una industria que recicla, han pasado por la mano de un recuperador". En este sentido, sostuvo: "Para nosotros hablar de reciclaje, desde una mirada latinoamericana y desde nuestros territorios, implica pensar el rol del reciclador de base, al que habitualmente se lo llama cartonero o ciruja, como un eslabón fundamental de la cadena de valor del reciclaje", señaló.









En referencia a esta cuestión, destacó: "Eco Urbano promueve desde hace varios años esta visión de que el reciclaje, para que sea sustentable, tiene que ser con la inclusión social de los que habitualmente han trabajado en la informalidad; y aún hoy hay muchos que lo siguen haciendo, no solo en Paraná sino en la provincia. Por lo tanto el desafío es cómo fortalecemos la cultura de reciclaje".









Sobre la realidad de la capital entrerriana, opinó: "Seguimos preocupados, porque el compromiso de la gente con este tema sigue siendo débil, y no es algo de ahora. Por eso necesitamos políticas sostenidas en el tiempo y debemos hacer hincapié en la separación en origen, que tiene que ver con una participación consciente y responsable de toda la comunidad, involucrando a los sectores público y privado, y a la sociedad toda, que debe tener una responsabilidad no solo con el cuidado del ambiente sino un compromiso social con quienes han hecho este trabajo durante décadas, que históricamente no han sido reconocidos por el aporte que le hacen al ambiente y a las distintas industrias del sector del reciclaje con sus materias primas, ya sea papel, cartón, vidrio, plástico o metal".









Enriquez recordó que en la actualidad en Paraná funcionan dos cooperativas abocadas a trabajar para transformar los desechos en material que reingresa al circuito productivo y sirve para fabricar otros elementos. "Un Sueño Cartonero es una cooperativa chica del barrio San Martín, que nació allá por 2008, que básicamente propone un gestión de residuos para grandes eventos y constituye una red de empresas e instituciones públicas y privadas que se acoplan haciendo la separación en origen y ellos la recolectan con su estructura. Tienen dos motocarros y buscan todo lo que sea el material limpio", dijo, y añadió: "La otra es la cooperativa Nueva Vida, que surgió en la planta municipal de tratamiento de residuos sólidos urbanos y tiene alrededor de un centenar de personas trabajando. Está comandada por Susana Zárate y un grupo de mujeres que realizan una gran tarea, recuperando diariamente toneladas de papel, cartón y otros elementos".









También en ciudades como Cerrito, Villaguay, San José, entre otras, existen experiencias de cooperativas que llevan adelante una función similar. "Cada localidad tiene sus particularidades. En el caso de Cerrito cuentan con un sistema y un programa de residuos muy innovador y exitoso, que tiene que ver básicamente con que la gente responde a la separación en origen, que es el primer paso, y han desarrollado un camino de más de ocho años en el tratamiento de la parte orgánica con la generación de biogás a partir de la instalación de tres biodigestores; y la parte inorgánica, con una planta y una cooperativa, que es la 28 de Abril, que está caracterizada porque solo trabajan mujeres", comentó el referente de Eco Urbano. A su vez, refirió: "Villaguay tiene una cooperativa de recicladores que anda muy bien; y lo mismo ocurre en San José, donde si bien es una cooperativa que es chica, están trabajando de manera óptima. En tanto, en Gualeguaychú hay un complejo ambiental con una planta. En todo este circuito, el sector de los trabajadores se ha vuelto indispensable dentro de un sistema de gestión de residuos. No es un tema fácil, porque tiene que ver con el consumo, con la cultura, con un montón de costos a los que muchas veces los municipios no acceden, porque no tienen un presupuesto para una gestión integral".









Por último, mencionó una transformación social necesaria que favorece claramente a la sociedad en su conjunto: "En los últimos años, producto de una lucha que llevan adelante los recicladores en toda Latinoamérica, se ha instalado más claramente la importancia que tiene el trabajo de recupero de materiales, que es un tema fundamental en un contexto de cambio climático y de recursos que se agotan, por todos los beneficios que trae en lo ambiental y lo social", dijo a modo de conclusión.













