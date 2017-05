Rector de un colegio de Concordia le escribió al Papa Francisco un rosario de reproches

Embed





La carta





Buenos días, buenas tardes o buenas noches Su Santidad Papa Francisco (abrigo la esperanza que esta humilde y respetuosa carta llegue a sus manos)





Me llamo Sergio Daniel Marturet DNI N° 20.098.246, argentino, soltero, docente y actual Rector de un Colegio Secundario. Ah me olvidé y no es cosa menor: Católico Apostólico Romano. De los miles y millones de católicos que el 13 de marzo de 2013 celebró su llegada al Vaticano y al Trono de San Pedro. Me acuerdo que decía y lo gritaba: es el 1er. Papa Latinoamericano, y es argentino y me llené de orgullo y como lo pidió esa noche empecé a rezar por Usted.





¿Y qué me pasó después? Con el correr de los días, meses y años comenzaron a fluir sentimientos y pensamientos que pusieron en jaque mi visión hacia Ud.





Actitudes que no entiendo, acciones que me desconciertan, posturas que no comparto. Por ejemplo:

Usted recibió a Cristina Fernandez de Kirchner, a Daniel Scioli, a Guillermo Moreno y Sra. , a Hebe de Bonafine (SIC), a Estela de Carlotto, Milagros (SIC) Salas (SIC) (a la que Ud. le escribió una carta de su puño y letra) y a tantos otros que hoy están investigados, imputados, procesados e incluso algunos presos por casos de corrupción y estafa al estado. Esos mismos que cuando Ud. era Arzobispo de Buenos Aires, lo injuriaron, lo calumniaron, lo ningunearon e intentaron desprestigiarlo y le endilgaron una supuesta vinculación suya con la última dictadura militar (que está comprobado fehacientemente que no fue así, todo lo contrario, Ud. colaboró para sacar del país a muchos perseguidos por la dictadura). Esos mismos que no se bancaron durante 10 años sus homilías en El Tedeum porque Ud. les cantaba las justas, le decía cual era la realidad que ellos intentaron maquillar para que no se vea. Y así comenzaron a asistir a los Tedeum federales donde había sacerdotes u obispos que le decían lo que Ellos querían escuchar. En este último Tedeum el Cardenal Poli le dijo muchas verdades al Presidente Macri y yo no escuche que salieran a pegarle al Cardenal, todo lo contrario reafirmaron lo que había dicho.





Las fotos de Ud. con Nicolás Maduro (que reprime y mata a miles de venezolanos) me generan dolor.





Bueno volviendo a estos personajes de la política argentina: Ud. como Un jefe de Estado los recibió y les dedicó muchos minutos en sus audiencias privadas, se mostró sonriente con todos incluso con la Ex presidenta y con la Sra. De Bonafine (SIC) que hablo ¡¡¡barbaridades!!! de Ud.





De pronto le tocó recibir al actual Presidente Macri (también elegido democráticamente por la mayoría), podemos discutir que por un pequeño margen de votos en la segunda vuelta respecto al segundo, pero elegido democráticamente al fin. Ud. lo recibió con un rictus no sé cómo explicarlo quizás producto de un enojo, de un cansancio o de un fastidio; ¿y sabe qué Su Santidad? Me hizo ruido, me dolió, me decepcionó.

Ud. visitó Paraguay, Bolivia y de reojo miró a su País natal y no vino. Excusas mediantes (no es el momento, es un año político, no quiero que me usen para las campañas, la Ex presidente llevo a Martín Insaurralde para que Ud. lo bendiga y le de suerte en su campaña a Diputado, y luego usaron esos afiches para la campaña). Si mal no recuerdo Juan Pablo II unos de sus primeros viajes pastorales fue a su Polonia Natal (castigada por la guerra), Benedicto XVI visitó su Alemania natal y ¿Ud.? ¿Y su Argentina natal? ¿Para cuándo?





En el mundo de los Justos y Pecadores está bien que Ud. rece y se preocupe por los que pecan. ¿Pero qué lugar hay en su Labor Pastoral para los justos? Aquellos que todos los días nos levantamos, a pesar de los problemas, algunos a pesar de nuestras enfermedades, y nos encaminamos y cargamos sobre nuestras espaldas el duro trabajo de levantar este Maravilloso País, de los que soportamos salarios miserables, injusticias diarias, injurias y sin embargo le ponemos el hombro: ¿Qué hay para nosotros, Su Santidad?. ¿Que plan hay para nosotros? Yo rezo desde el primer día por Ud., le pregunto con el mayor de los respetos a su dignidad: ¿Ud. reza por mi y por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que hay no solo en el país sino en el mundo?Perdone que le pregunte pero es tal la desazón y la angustia y el llanto contenido que en estos momentos que yo lo dudo.





Necesitamos un guiño, un gesto y una bendición no solo desde su ventana en el Vaticano, sino más bien una visita a su pueblo que lo ovacionó aquel 13 de marzo, que lloró de emoción por Ud. y que rezó desde el primer minuto que lo pidió.





Yo no pido que me escriba una carta como a Milagros Sala, o que me llame como lo hizo con el papá de Micaela, solo pido un gesto de amor de Ud. hacia su pueblo. ¿Es mucho pedir?. ¿Sabe qué Su Santidad? yo como muchos en estos momentos de dudas y angustia lo necesitamos.





Yo seguiré rezando por Ud. le pido que Ud. rece por mi y por todos los que día a día la venimos luchando y remando. Hoy en día Concordia, mi querida ciudad, está siendo castigada nuevamente por una nueva crecida del Río Uruguay.





Con todo mi amor, mi respeto hacia Ud. Lo saludo cordialmente

SERGIO DANIEL MARTURET

D.N.I. 20.098.246

Concordia, Entre Ríos, Argentina





NOTA. Ojalá esta carta llegue a manos del Papa (quizás un amigo personal, un católico ferviente o por qué no un obsecuente le haga llegar esta carta)