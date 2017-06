Recomiendan circular con precaución por la presencia de bancos de niebla

Por tal motivo, se solicita a los conductores disminuir la velocidad, no realizar maniobras bruscas, no utilizar balizas, no detenerse en banquinas y mantener la distancia de frenado con el vehículo que los antecede. Asimismo, llevar las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad.









Además, se recomienda a quienes tengan que emprender un viaje efectuarlo después de las 10 de la mañana, cuando el sol calienta la atmósfera y disipa la niebla.





Desde la Dirección de Vialidad de Entre Ríos advierten por la presencia de bancos de neblina.