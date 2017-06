Rebord se quejó por la demora de las viviendas para inundados

El intendente de Colón, Mariano Rebord, señaló que en esa localidad hay 56 familias evacuadas por la crecida del río Uruguay, especificando que se trata de 250 personas domiciliadas en los barrios Tiro Sur y Juan Domingo Perón. Las familias están alojadas en comisiones barriales y en clubes y el municipio se encarga de asistirlas en lo que necesiten.

"Tenemos controlado el tema de salud, de las vacunas, sanitario. En las comisiones barriales hay comedores. Están con nutricionistas, con dietas: están bien. Obviamente ya mandamos algunas peticiones a la Provincia y ya vamos a ser asistidos con colchones, frazadas y alimentos no perecederos", indicó a Diario Junio el presidente municipal.

Rebord se quejó de la demora del gobierno nacional en enviar las viviendas prometidas en 2015. "Yo lo que le explicaba a alguien es que esas 50 familias están en la lista de los 50 evacuados de aquel momento. Si esas 80 viviendas prometidas hubieran salido, hoy no tendríamos evacuados", precisó.

Más adelante, señaló que en un momento se mencionó la posibilidad de instalar casas de tipo containers y luego surgió la versión de que iban a ser prefabricadas. También se mencionó la posibilidad de que la Nación enviara el dinero al municipio para que este se encargue directamente de la construcción. Más adelante, indicó que se planteó la posibilidad de que las casas vengan licitadas y de cuya edificación se encargaría una empresa constructora de Buenos Aires. "Nosotros queremos que lleguen, nada más, no evaluamos la calidad", redondeó.

"Nos han dado todas las posibilidades y no sabemos cuál sistema será porque hasta ahora nos han cambiado varias veces los proyectos, pero con eso se terminaría el problema de los inundados en Colón", reiteró.

"Estamos a la espera de firmar. Sí recibí una comunicación en estos días de Buenos Aires diciendo que ya estaba próximo a firmar. Sé del malestar que existe por el hecho de que yo, siendo intendente, haya dicho estas cosas, pero como dice el viejo dicho: la verdad no ofende a nadie. Esto es simplemente lo que ha pasado", remarcó el intendente colonense.

Rebord dijo que es consciente de que hay cuestiones que tienen más urgencia que otras, pero sostuvo que las viviendas para las familias que se inundan deben tener prioridad. "Máxime cuando se ha incrementado el caudal de lluvias en el río Uruguay y las crecientes son más agresivas que en otras épocas. Las lluvias ya no son como antes. La variabilidad del río no es como antes. En ocasiones la represa puede actuar, en este caso vienen tratando de vaciar o contener, pero generalmente los más perjudicados están aguas abajo desde Concordia hasta (Villa) Paranacito", expresó.

Luego reafirmó que la Municipalidad cumplió con todo lo que se le pidió en su momento. "Ahora solo falta que el gobierno nacional nos adjudique las viviendas. Que, dicho sea de paso, dicen que es directo de Nación a municipio", manifestó. Asimismo, dijo que los lotes que van a ocupar son amplios, por lo que las familias pueden agrandar sus viviendas en el futuro.

Rebord explicó que, a diferencia de Concordia y Concepción del Uruguay, en Colón la solución no pasa por construir una defensa contra las inundaciones . Sobre la presencia del ministro de Interior, Rogelio Frigerio el sábado en Concordia, distante 100 kilómetros de Colón, Rebord dijo que no era necesario que se trasladase hasta su ciudad . "Creo que no hubiera solucionado nada", acotó.