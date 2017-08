Quejas por altos importes en facturas de gas natural

Cuando llega la temporada invernal suele aumentar el consumo de gas. No obstante, en lo que va del año, con un invierno atípico en el que las temperaturas rondaron los 30° de máxima durante varios días, en la mayoría de los 56.000 hogares conectados a la red en Paraná las estufas se encendieron relativamente poco porque no hubo tanta necesidad de calefaccionarse, lo que permitió economizar.

Sin embargo hubo casos donde a pesar del ahorro los usuarios recibieron abultadas cifras en sus facturas, comparándolas con el período anterior. "El bimestre pasado pagué en total 84,62 pesos. Y en la boleta actual, que debo pagar en agosto y setiembre, sumó 506,52 pesos. Si bien figura que consumí casi el doble, aunque me quedan dudas porque solo tengo un calefactor de 3.000 calorías y lo enciendo a la noche cuando de verdad hace mucho frío, no esperaba que la diferencia fuese de tal magnitud. Es casi seis veces más lo que tengo que abonar", se quejó una usuaria de calle 25 de Mayo en Paraná. Y no fue la única que aseguró que la boleta llegó con un importe mayor al esperado, sino que los casos se repiten: "De 270 que pagué entre junio y julio, ahora recibí una factura de casi 1.000 pesos para saldar en el mes en curso y el que viene", dijo otra titular, por citar algunos de los numerosos ejemplos.

Consultado sobre la situación, Mario Luna, gerente de Redengas, señaló a UNO: "Las tarifas actuales están vigentes desde abril, ya hace cuatro meses. Cada situación es particular porque hay que ver qué consumo tuvo, qué tarifa se le aplicó. Hay que tener en cuenta que el año pasado las tarifas se retrotrajeron por una decisión de la Justicia, que hizo que los valores que se habían autorizado a partir del 1° de abril de 2016 se dejaran sin efecto y se tuvo que refacturar. Si se está haciendo una comparación con una tarifa muy atrasada de ahí vienen los problemas y confusiones por el impacto que puede estar viendo la gente en su factura ahora".

En este marco, explicó: "Comparado con el invierno anterior el aumento es significativo, porque el año pasado estaba vigente una tarifa de 2015, que era muy baja. Tras la audiencia pública que se realizó la Justicia finalmente autorizó el aumento a partir del 7 de octubre, pero ya venía la temporada estival y la gente no percibió una diferencia sustancial en el importe de su factura. Además hubo casos de usuarios que ya habían pagado la primera cuota y se les hizo una devolución. En fin, hubo varias situaciones que hicieron que las facturas entonces llegaran muy bajas y ahora con el incremento de abril, que fue de alrededor de un 12% según los casos, a muchos les impacta la diferencia".

"Hay que tener en cuenta que en cada factura entra en juego la categorización, si el usuario tuvo un ahorro y un montón de cosas que hay que analizar en cada caso como para poder dar una respuesta. Es difícil generalizar. Lo que sugerimos es que la gente haga la consulta y le vamos a explicar en cada caso en particular cómo se facturó", recomendó Luna.

En referencia a si habrá nuevos ajustes, recordó que el aumento que está vigente a partir de abril "fue consecuencia de una revisión tarifaria integral que autorizó el gobierno nacional", y concluyó: "Esa revisión tarifaria tenía previsto tres escalones: uno en abril, otro en noviembre y el siguiente en abril del año que viene. Sin embargo, no se sabe aún qué va a pasar en noviembre finalmente".





Cuestionamientos

En ese contexto, el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, volvió a lamentar los incrementos en las tarifas del gas y advirtió que el proceso se legitimó con las audiencias públicas.