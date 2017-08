"Que renuncien quienes no puedan ejercer el compromiso para erradicar la violencia hacia las mujeres"

Este miércoles la Banca de la Mujer, conformada por espacio conformado por legisladoras provinciales: decidió no hacer lugar al pedido para que se declare en la provincia la emergencia por violencia de género,solicitud que fue ratificada por un grupo de mujeres en la sesión que la Cámara de Diputados tuvo la semana pasada.









"Particularmente sostengo que la emergencia debe ser tratada a nivel nacional y en todo caso que la Provincia adhiera", sostuvo la diputada provincial en declaraciones a APFDigital, y cuestionó el accionar de la Multisectorial: "En su momento, cuando este grupo se presentó en el recinto, yo las invité que vinieran a sentarse, pero contestaron que no les interesaba, que no querían perder tiempo en una reunión. Creo que es muy difícil poder armar algo en conjunto cuando la otra parte no se quiere sentar a dialogar. Además, este grupo no representa tampoco a todo el colectivo de mujeres feministas", afirmó la legisladora.





La respuesta de las organizaciones de mujeres no tardó en llegar. Este jueves difundieron una "Carta abierta a las funcionarias y legisladoras" en la que se preguntan ¿Quién representa a las mujeres, lesbianas, travas y trans?





El texto está firmado por la Multisectorial Feminista de Paraná, que está integrada por activistas feministas, lesbianas, travestis y transexuales, Sexualidades disidentes, Socorristas en Red, Juntas y a la Izquierda, Mala Junta-Patria Grande, ATE y CTA Autónoma de Entre Ríos.









La carta