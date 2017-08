Pueblo Brugo: "los votos del PJ son de Ernesto Sala"

"Se ganó con una gran diferencia porque trabajamos en conjunto, no trabajé especialmente con la lista de (Jorge) Barreto, la gente quería apoyar la lista de Cristina Fernández y era la lista de Barreto; y también me pedían otra boleta del justicialismo. Trabajamos con la de (Augusto) Alasino y con la de (Juan José) Bahillo. Yo tenía boletas de la Lista 2 porque me las habían llevado. No me convocaron a nivel provincial para trabajar pero no estoy dolido, quiero demostrar que los votos en Brugo son de Sala, no de otros dirigentes, los verdaderos justicialistas son de Sala", remarcó Sala, hablando de sí en tercera persona.





Luego anticipó: "Vamos a trabajar para la Lista 2. Hoy los votos de la interna son un castigo, hay mucha disconformidad con los candidatos y cómo se armó la lista, soy uno de los dolidos, jamás me preguntaron si necesitaba algo", remarcó luego el dirigente justicialista.

El expresidente de la junta de gobierno de Pueblo Brugo, Ernesto Sala, evaluó el resultado electoral de las PASO en esa localidad, donde el justicialismo se impuso 412 a 199 sobre Cambiemos, en la comparación del caudal de electores.