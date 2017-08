Proyectan exigir a los remises un certificado de libre deuda fiscal

En la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Paraná realizará este miércoles 30 ingresará para su análisis, un proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, que prevé modificar la ordenanza 7.635, que regula la prestación del servicio de remises en esta capital.





La iniciativa dispone que será causal del permiso municipal otorgado a empresas que presten el servicio, el incumplimiento de la presentación del certificado de libre deuda expedido por el organismo fiscal municipal, cuando éste le sea requerido por la autoridad de aplicación.





La suspensión quedará sin efecto, cuando la prestataria dé cumplimiento a dicho requisito.





El proyecto establece que serán causales de revocatoria del permiso otorgado por el municipio la falta de seguros, exigidos por la ordenanza 7635; acumulación de multas por empresa, en el año calendario que supere la suma equivalente al precio de 10.000 litros de nafta súper; quiebra del permisionario; obsolescencia de la flota automotor; falsificación de datos solicitados por la autoridad de aplicación; utilización de sistemas de comunicación no autorizados por el organismo competente o uso de frecuencias no otorgadas al permisionario y Empleo de Vehículos no Habilitados.