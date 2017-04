Proponen que Entre Ríos adhiera a la Ley de cannabis medicinal

Fuente: Aim Digital

En el marco de la adhesión a la Ley nacional, el proyecto presentado este lunes faculta al poder Ejecutivo provincial a celebrar convenios con el ministerio de Salud de la nación para incorporarse al Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.Asimismo se establece que la autoridad de aplicación, el ministerio de Salud de la provincial, estará facultado para "realizar e impulsar investigación, capacitación y difusión de los fines medicinales, científicos y terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados".Asimismo, en el ámbito de la cartera sanitaria, deberá crearse un registro voluntario para la inscripción de "los pacientes y familiares que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación y prescriptas por médicos matriculados, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, con el resguardo de protección de confidencialidad de datos personales2."La ley tiene como objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica, científica, del uso medicinal y terapéutico o paliativo del dolor a través de los derivados de la planta de cannabis", dijo a esta Agencia la diputada provincial Miriam Lambert (Frente para la Victoria), autora de la iniciativa.La legisladora sostuvo que el registro a crearse, en caso de adherir la provincia a la Ley nacional, "va a permitir para los inscriptos tratamiento gratuito".Asimismo, se apunta al desarrollo de "acciones de promoción y prevención, garantizar el acceso gratuito, desarrollar evidencias científicas, porque hay un proyecto presentado en la cámara de Diputados por la diputada Tassitro que habla específicamente del tratamiento de los síndrome de Dravet a través de una variedad de cannabis" y explicó que la iniciativa que promueve abarca, de acuerdo a lo que define la Ley nacional, "el tratamiento de diferentes patologías y además la investigación".De todas maneras, la diputada oriunda de Colón estimó que el inicio de la producción del aceite en laboratorios "va a llevar un tiempo importante", aunque y se mostró confiada en que "el compromiso del ministerio de Salud va a estar con respecto a todos los pacientes que necesitan esta droga para que no la tengan que importar de Estados Unidos".En la fundamentación del proyecto de Ley, Lambert consideró que la sanción de la Ley nacional y su adhesión en varias provincias demuestran que se está construyendo "una nueva perspectiva como sociedad" y "habla de crecimiento colectivo consciente, que no prejuzga sino que el contrario, propone una mirada abierta y comprensiva sobre la utilización del cannabis y sus efectos en la salud".En ese contexto, hizo referencia a que "estudiosos en el tema sostienen que la planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre ellos, la medicina. La planta posee distintos principios activos, denominados cannabinoides, los cuales tienen muchas propiedades medicinales, permitiendo que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas tales como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia; dolor crónico de tipo neuropático, reumático y oncológio, alzheimer", entre otros.Frente a esas posibilidades, la legisladora demandó la necesidad de "un Estado presente, activo, que apueste a la investigación científica, que proporcione todas las herramientas necesarias a los profesionales de la salud y científicos a los efectos de lograr una alternativa terapéutica con cannabis medicinal para diferentes patologías que no responden a tratamientos convencionales", teniendo en cuenta que se trata de "mejorar la calidad de vida de pacientes que sufren distintas enfermedades, de que las personas que lo necesiten tengan un acceso en forma legal al cannabis medicinal, que sean acompañados por el sistema de salud, otorgando este, seguridad y calidad".