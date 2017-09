Por primera vez un veterano de Paraná regresará a las Malvinas

El corazón le late fuerte cuando imagina su llegada, planificada para octubre porque es el mes en el que hace menos frío: los miembros del grupo que viajará ya saben, porque lo experimentaron en carne propia, que entre abril y junio el frío es insoportable, cala los huesos y hace tiritar hasta el alma.









Se quedarán una semana para recorrer los lugares históricos, algunos que conocieron hace más de tres dé- cadas y que la guerra transformó en sitios que hoy rescatan la memoria. También van a encontrarse con otro veterano argentino que hace mucho pidió la baja, se fue a vivir a París, conoció a una geóloga francesa, se casó y se fue con ella a vivir a Puerto Argentino, donde nacieron sus dos hijas.









Es la segunda vez que un veterano entrerriano puede arribar a las Islas, ya que en el 2015 también un excombatiente de San Salvador llegó en un viaje particular.









Benítez contó a UNO que para que les permitan el ingreso, tuvieron que pasar a las autoridades migratorias de las Islas un informe detallado del lugar donde van a quedarse, el itinerario planificado, un presupuesto de lo que van a gastar y otras especificaciones. Harán todo un circuito a través de una de las poquísimas agencias de viaje del país que se dedica a ofrecer este destino, al que llegan cientos de argentinos cada año que participaron en la gesta de Malvinas, junto a apasionados de la historia deseosos de conocer de cerca el espacio donde se efectuaron las batallas y en los que los soldados argentinos resistieron con coraje numerosos embates. También contratan estos viajes ciudadanos atraídos por a flora y de la fauna autóctonas de la zona. "Es tanta la gente que va que hay que hacer la reserva al menos seis meses antes. Solamente hay dos vuelos por mes, que salen desde Río Gallegos. La agencia es argentina, pero el avión es chileno", contó a UNO Jorge, con visible entusiasmo.













Destino









El pasaje que une la capital de Santa Cruz con el aeropuerto Mount Pleasant, en Islas Malvinas, cuesta 14.600 pesos y precisan unos 1.800 dólares para la estadía. Con esfuerzo reunieron el dinero y emprenderán el 12 de octubre a las 7 de la mañana el vuelo que dura alrededor de dos horas, arribando cerca de las 9, para permanecer una semana.









"No me siento nervioso pero sí tengo un poco de ansiedad porque llegue el día. Me estoy preparando hace casi dos meses en un gimnasio para tener buen estado físico por el frío, y preparando el equipaje con abrigos", comentó.









Si bien tienen pensado ir al cementerio de Darwin, admitió que no saben todavía si les permitirá el ingreso, ya que ahora es restringido para no entorpecer las tareas de exhumación de los cuerpos de los soldados que yacen en este espacio. Pero además visitarán otros sitios y al respecto señaló: "Ojalá podamos ir adonde queremos, porque hay lugares adonde no dejan entrar. De los siete días que estaremos hay cinco en los que hay excursiones programadas. En mi caso, quiero ir al lugar donde estuve en 1982, que es Monte Kent, y al cerro Dos Hermanas, donde se hizo el combate. Sabemos que dejan llegar cerca pero no dejan subir el cerro porque esa es la zona más alta de Malvinas y es donde están los radares y lo equipos escondidos de ellos, por ejemplo".









Por último, recordó que hace 35 años llegó a Malvinas el 27 de abril a las 7.10, donde estuvo más de 60 días. Ya el 1° de mayo de 1982 presenció el bombardeo de los ingleses. "Entremos pronto en acción. Luego estuve en la rendición. Volver a Malvinas me genera muchas sensaciones", expresó, previo a un viaje que soñó por años.

Se trata de un viaje que comenzó a gestar un grupo integrado por 16 excombatientes de las provincias de Corrientes, Formosa y Chaco, y al que se sumó el paranaense que hoy dirige el Centro de Veteranos de la Municipalidad, deseoso de cumplir su sueño de poder regresar al gélido territorio que junto a sus pares defendieron con ahínco en 1982. En esta comitiva será el único entrerriano, y aclaró que, además de su fuerte anhelo personal, también irá representando a la ciudad, llevado unas placas recordatorias de parte del municipio, para honrar a los siete paranaenses caídos en combate.