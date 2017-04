Por falta de obras, empresarios se quejan del gobierno nacional

La presidenta del Consejo Empresario de Entre Ríos, Patricia Popelka, expuso ayer una dura recriminación al gobierno nacional respecto de las obras de infraestructura en la provincia. "Entre Ríos no tiene hoy la relevancia a nivel nacional en cuanto a lo que inversiones en infraestructura debería tener. Por distintas circunstancias hemos quedado fuera de los planes centrales de inversión que generó la Nación y creemos que eso no es justo".

La inquietud de los empresarios entrerrianos le fue planteada al presidente, Mauricio Macri, por el corresponsal de radio La Red Paraná durante la conferencia de prensa que brindó el miércoles durante su visita a la capital provincial, y el primer mandatario se limitó a realizar una broma (que nadie festejó, tal vez por no entenderla) , indicando que "todos estamos al norte de algo", por ejemplo "la ciudad de Buenos Aires está al norte de Santa Cruz", dijo para intentar representar que el Plan Belgrano incluye a las provincias del norte del país solamente.

Popelka comentó que desde la entidad que preside se hizo un Foro de Infraestructura en que participaron la sociedad civil, ámbitos gubernamentales y académicos, y las conclusiones a las que arribaron serán enviadas al Ministerio de Infraestructura de la Nación: "Como una posición de pedido, pero con un sesgo de reclamo, que necesitamos que Entre Ríos esté adentro de la planificación de infraestructura de otra manera que la que hemos visto hasta ahora. De hecho, en el Plan Belgrano no estamos y en el Plan de Infraestructura a cuatro años que presentó Nación la provincia tiene una mínima participación", remarcó.

Ayer el Consejo Empresario mantuvo un encuentro con el gobernador, Gustavo Bordet, y funcionarios provinciales donde este fue uno de los temas más salientes. "Acordamos con el gobierno provincial plantear un reclamo que nos parece razonable de manera conjunta", indicó la dirigente empresarial. En ese sentido, insistió: "Lo ideal es, conjuntamente la sociedad civil y con el gobierno ir a reclamar que pongan a Entre Ríos en el nivel que consideramos que debe estar", puntualizó.

Por su parte, Bordet señaló que se acordó con el Consejo Empresario trabajar en un plan de obras consensuado y activar la mesa de gestión pública privada en torno a las cadenas productivas. Además, el mandatario propuso avanzar en una armonización tributaria en el marco de la Región Centro, detalló los alcances de obras que se ejecutarán en el norte entrerriano y adelantó que elevará a la Legislatura un proyecto de Responsabilidad Social.





Reformas tributarias

Bordet le transmitió al empresariado el planteo que sostiene la Región Centro acerca de llevar adelante una reforma tributaria. "La discusión de Ingresos Brutos puede agotarse en si es más alta o menos alta la alícuota para las distintas actividades y sectores. Entonces lo que hemos planteado, y lo compartimos con los gobernadores (Juan) Schiaretti y (Miguel) Lifzchit, y lo llevamos a la mesa de discusión federal, es ir hacia una reforma tributaria. Sin que eso signifique pérdida de recursos para los fondos provinciales pero que tienda a eliminar las barreras aduaneras, informales, entre provincias y encontrar una base que sea más homogénea y uniforme. En esto estamos trabajando", aseguró el mandatario.

Y reiteró: "Tenemos que avanzar en una reforma estructural pero que también abarque otras provincias. Entre Ríos tiene tasa cero sobre la industria que no la tiene Santa Fe, que sí tiene otros beneficios impositivos que Entre Ríos no tiene. Lo que hay que buscar es una forma fiscal entre las provincias, respetando el federalismo, que sea homogénea. Que eso no implique menor recaudación pero sí que elimine las distorsiones que se provocan en la formación de los precios locales".





Infraestructura

El gobernador se refirió a los planes de infraestructura más importantes. "Tenemos tres grandes proyectos, uno es el acueducto Mandisoví. Hay una comisión bicameral que se encarga de su control y seguimiento".

Sobre el cierre energético del norte entrerriano que abarca los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación, dijo: "Estamos buscando financiamiento del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) . Una vez terminada la estación transformadora de Paraná que financió el BID, la otra obra es esta".

Asimismo, señaló: "Estamos trabajando en el proyecto para el gasoducto del norte entrerriano, con fondos emiratíes y kuwaitíes, que es lo que hemos acordado en la última visita que tuvimos. Está la posibilidad y un compromiso del gobierno nacional de priorizar proyectos; Entre Ríos priorizó este proyecto de gas", explicó.





Merecimientos

La vicepresidenta del Consejo, Noelia Zapata,indicó: "Entre Ríos merece estar en otra situación y ese es un desafío que tenemos que tener en claro todos los entrerrianos. Una provincia se construye con el esfuerzo, la responsabilidad y la transparencia de todas las actividades que desarrollemos. Si estamos en esta provincia y tenemos una pyme, tenemos que hacer todo lo que corresponda para tributar los impuestos correspondientes, y partir de allí exigir caminos, seguridad, justicia, educación, salud".

"Vemos al gobernador sólido en sus convicciones, podemos coincidir en temas fundamentales como son infraestructura, control del gasto, el desarrollo de la provincia, la cuestión energética, el turismo. No hubo ningún punto en el que no pudimos coincidir. Coincidimos totalmente con la postura del gobernador y vemos con gran satisfacción la presencia de todos los ministros", agregó.





"Momentos difíciles"

Consultada sobre la visión del empresariado sobre la realidad económica, Popelka explicó: "Lo que muestra la macroeconomía es que está resultando mucho más difícil de lo que se pensaba poner en marchar efectivamente un crecimiento y una mejora de la productividad. Esto hace que muchos sectores pasen momentos bastante difíciles, pero creemos que con el plan de trabajo que nos transmitió el gobernador, y lo que estamos viendo con indicadores de algunos sectores que están mostrando mejoras, es factible empezar a revertir una situación de estancamiento que tuvimos en los últimos cinco años y que es la madre de los problemas que tenemos", señaló.