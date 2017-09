Polémico concurso en Palacio San José

Llamó la atención el llamado a concurso para la dirección del Museo Palacio San José, ya que el actual director, Luis Ángel Cerrudo, accedió al cargo por concurso en 1997 y por ende ejerció la conducción del mismo los últimos 21 años.

El Ministerio de Cultura lanzó la segunda convocatoria para cubrir cargos de directores de museos e institutos nacionales de Cultura, entre los que se encuentran el Museo Histórico Nacional, el Sarmiento y el Mitre, en la ciudad de Buenos Aires; el Museo Justo José de Urquiza, de Entre Ríos; el Histórico del Norte, en Salta, y la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán. En las bases se aclara que es importante que los aspirantes puedan demostrar experiencia en gestión y especialización en materias afines al cargo.

Los dos parámetros figuraron en las bases de 2016, cuando el mismo Ministerio marcó su rumbo en la forma de realizar nuevas designaciones y eligió, así, los 11 primeros puestos por concurso. Sobre el nuevo llamado, se agrega: "La convocatoria a concurso, además de transparentar estos cargos públicos que antes eran elegidos de manera discrecional, resulta una oportunidad para profesionalizar la gestión y jerarquizar los cargos directivos".

A propósito, en una entrevista realizada la semana pasada, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, afirmó: "No siempre los mejores gestores son los especialistas de cada una de las áreas, del mismo modo que (no siempre) los mejores directores para los museos temáticos tengan que ser los expertos, aunque ellos deban ser escuchados y tenidos en cuenta. La gestión requiere determinadas habilidades que son complementarias o distintas de las que tiene el especialista de un área. La capacidad de gestión se mide de acuerdo a determinados parámetros y la de un especialista se evalúa en función de otros. Lo que sería un error es administrar a espaldas de ellos".

El funcionario señaló como una rareza el caso de artistas que, paralelamente, pueden realizar una buena gestión de un organismo público.

Como ejemplos de excepción a la regla dio dos casos: el de Alejandro Tantanián, actor, director y dramaturgo a cargo del Teatro Cervantes, y el del escritor Alberto Manguel, director de la Biblioteca Nacional.

Mientras tanto, Cultura Nación lanzó la campaña Busquemos juntos a los nuevos directores, en la que no aparecen mencionados ni la experiencia en gestión ni el conocimiento del tema. "Es una oportunidad para profesionalizar los cargos directivos y fortalecer el vínculo de los museos con la comunidad", dijo, a la vez que invitó a postularse antes del 15, fecha de cierre de la preinscripción.

Hasta aquí, fueron ya elegidos por concurso los directores del Museo de Arte Decorativo, la Casa Ricardo Rojas, la Casa Natal de Sarmiento, el Cabildo de Buenos Aires, el Museo Roca, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Malvinas, entre otros.

Con conocimiento del tema específico o no, ya se abrió la segunda etapa.





La situación

"No están dadas las garantías para que me presente por la sencilla razón de que estará todo digitado", dijo el director Luis Cerrudo. Y acotó: "Digo esto porque habrá una discrecionalidad política ya en virtud de que el tribunal tiene preponderancia política, y Avelluto es alguien que ha expresado claramente su antiperonismo y antikirchnerismo, debido a lo cual yo no tengo posibilidades en ese cuadro de situación".

El director cuestionó también que el concurso sea para elegir una terna, más aún cuando después se elija a dedo entre esas tres personas que queden.

Cerrudo explicó que él es director por concurso ganado en 1997, y que el gobierno de Mauricio Macri convoca a nuevo concurso porque se le elevó de categoría administrativa al cargo y al monumento, y que por eso es necesaria otra convocatoria.

En eso no puso reparos Cerrudo, sino en el modo en que se terminará decidiendo quién queda al frente del monumento nacional que fuera la residencia particular del primer presidente constitucional: Justo José de Urquiza.

El actual director del Palacio San José informó que desde la Nación no reconocen el cargo por el que concursó y convocó a un nuevo concurso para cubrirlo.

Afirmó que el nuevo director será decidido por el ministro de Cultura, quien "se manifestó como antiperonista".

En este contexto Cerrudo denunció que el tribunal por venir estará conformado por dos expertos externos y tres funcionarios del gobierno nacional y que, no obstante, la decisión final será del ministro Avelluto, quien elegirá "sin necesidad de fundamentar. Así lo dice el reglamento", expresó.





Sin presentación

En este cuadro de situación, Cerrudo optó por retirarse y no participar por la renovación del cargo. "Entendiendo que el ministro Avelluto ya se ha manifestado como defensor de la Revolución Libertadora, antiperonista y perseguidor de kirchneristas, creo que hacer el esfuerzo de concursar un cargo y sabiendo de antemano que va a ser imposible, más allá de los méritos propios que uno pueda tener, formación y demás, acceder a la continuidad en el cargo, he decidido que acá hemos terminado", denunció y anunció en diálogo con la emisora LT 11.