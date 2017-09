Pedro Comas encabeza la lista oficialista en la elección de Utedyc

El titular de la seccional Entre Ríos de Utedyc , Pedro Comas, se mostró confiado en obtener el respaldo de los afiliados de ese gremio mañana, cuando se renueve la comisión directiva.

El dirigente repasó la historia de la formación de la seccional entrerriana de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles desde 1968, que lo tuvo como uno de los principales protagonistas hasta estos días. "Somos una seccional importante, ya que entre afiliados sindicalizados y cotizantes (de cuota voluntaria) estamos por encima de los 3.000 afiliados. Este es un gremio estable, que no tiene grandes bajones de afiliaciones, y progresivamente se va creciendo, sobre todo en la provincia con las entidades civiles sin fines de lucro, por ejemplo los empleados de colegios de profesionales, de la curia, entre otros".

En ese sentido, Comas destacó: Hoy tenemos una estructura muy bien montada. Tenemos un centro médico propio con 22 consultorios, la sede de calle Monte Caseros en Paraná, también tenemos un representante en cada Departamento de la provincia y un lugar donde funciona el sindicato", explicó.

En cuanto a los servicios que brinda el sindicato, indicó: "Son 32 servicios absolutamente gratuitos. Todos muy importantes, pero hay uno que siempre destaco: el servicio de sepelio gratuito para el titular y el grupo familiar. Hablamos que hoy un servicio de sepelio no cuesta menos de 32.000 pesos. También por supuesto ajuares, útiles escolares, 120 pañales mensuales por recién nacido hasta los 6 meses, entre muchas otras cosas", mencionó Comas.

El líder de Utedyc, que va por su reelección, destacó que más allá de que en la puja por la renovación de autoridades haya otra lista, como ocurrirá el viernes -o no haya, como en las dos elecciones anteriores- siempre se suman nuevos dirigentes a la propuesta de conducción gremial. "Esta vez tenemos tres incorporaciones respecto de la conducción actual. Juan Conde, que es empleado de la obra social del Sindicato de Camioneros; Pedro Romero, que es un trabajador del Club Estudiantes y Susana Lescano, que es empleada del gremio ATE".

Silvana Famea, actual secretaria adjunta del gremio, se refirió a la lista opositora: "No menospreciamos a nuestros contrincantes. Al contrario, cuanto más fuertes sean y nosotros les ganemos, mejor. Pero mi opinión es que los compañeros de la otra lista tienen ganas de ser, pero no comenzaron donde correspondía, porque cuando uno quiere ser dirigente no dice, de un día para otro, 'me decreto dirigente'. Si vos no has pasado por ser delegado, si no fuiste activista del gremio, si nunca fuiste activista y no tuviste ningún desempeño en el gremio es muy raro que de golpe te surja este amor por lo sindical, y muy difícil que los afiliados lo comprendan", puntualizó la dirigente.

"No siento como humillación ni me parece una ofensa que una persona haya estado en el gremio tantos años como Pedro, o como yo; porque nunca nos han faltado proyectos para conseguir lo que hemos conseguido, remarcó.