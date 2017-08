Patologías respiratorias en niños son la causa principal de consulta

El diagnóstico precoz es clave para tratar enfermedades, y cuando más conocimiento se tiene en torno a los síntomas y las característica de una dolencia, más probabilidades hay de llegar a un tratamiento certero que le brindará al paciente la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Tal es el caso de las afecciones respiratorias, que generan una alta demanda de atención médica en la región, debido sobre todo a las características del contexto y del ambiente





En el caso de los niños menores de 5 años, las patologías respiratorias son las de mayor prevalencia de morbimortalidad, y son la principal causa de asistencia a los consultorios médicos y de internaciones. En este marco, el hospital materno infantil San Roque recibe en promedio 200 consultas diarias por este motivo. El doctor Diego Dagnino, jefe del Servicio de Neumonología Infantil del nosocomio, señaló a UNO que esta estadística se mantiene: "Un 80% de las consultas en la Guardia Pediátrica son por causas respiratorias, sobre todo en el otoño y el invierno, cuando hay más casos de bronquiolitis. Y al final del invierno y principio de la primavera, se da por la humedad y el tipo de vegetación de la región, como las gramíneas y otras especies que generan polen; además hay un producto típico de la zona, que es la broza, que también es bastante irritante para la vía aérea y predispone a tener episodios obstructivos. Es un combo que hace que las enfermedades respiratorias sean muy prevalentes, sobre todo la obstrucción bronquial o las manifestaciones más complicadas de los casos de los pacientes asmáticos y alérgicos".





Para tratar los temas vinculados a este tipo de afecciones en la niñez , se realizará este viernes la 3° Jornada Entrerriana de Neumonología Infantil, en la que disertarán especialistas del hospital de Niños de Santa Fe Ornado Alassia (Santa Fe) y del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Buenos Aires), entre los que se cuentan Daniel Álvarez, Patricia Garrido, Silvina Lubovich, Walter Weidman y Diego Dagnino. Se abordarán diversos temas relacionados a internaciones, cirugía de tórax, complicaciones, urgencias, fibrosis quística, tuberculosis, endoscopía infantil, entre otros. Será de 8 a 18 en el hotel Maran Suites & Towers, situado en avenida Alameda de la Federación 698, en Paraná.





Si bien este encuentro está destinado principalmente a profesionales médicos vinculados a la temática, como clínicos, pediatras, kinesiólogos, nutricionistas, entre otras disciplinas, también en paralelo habrá una charla destinada a padres y público general. Comenzará a las 11 y se desarrollará en el Colegio de Farmacéuticos, en Uruguay 149. La misma es organizada en conjunto con la asociación Alguien como Yo FQ, y estará a cargo de Silvina Lubovich, médica especialista en Fibrosis Quística, quien presta servicios en el hospital Gutiérrez. "La fibrosis quística es una enfermedad crónica que está muy vinculada a las afecciones respiratorias y requiere un diagnóstico temprano", señaló Dagnino.





A su vez, explicó: "Por la gravedad que tiene y por su importancia, siempre recalcamos a los médicos que la tengan presente, debido a que su diagnóstico depende del índice de sospecha, ya que por la variedad de sus manifestaciones a veces es difícil de advertir. Hay un solo gen que se altera y la provoca, pero de ese gen hay descriptas muchísimas mutaciones y cada una tiene una particularidad; en algunos casos afecta la vía respiratoria, en otros la digestiva. Los médicos deben estar siempre alerta para diagnosticarla".

Por otra parte, el especialista hizo referencia al peregrinar que muchas veces tienen que realizar el paciente fibroquístico y su familia, y destacó que los profesionales deben brindar su apoyo: "Los pacientes y las familias tienen una carga terapéutica muy importante con la kinesiología, con los remedios, que son carísimos y lleva muchos trámites en las obras sociales acceder a ellos, entre otras cuestiones. Siempre estamos tratando de apoyar a las familias, que son expertas también en el manejo de la enfermedad, sobre todo cuando se trata de un chico, y son siempre muy comprometidas", subrayó.





Por esto, resaltó la importancia de esta jornada para tratar este tema. Por consultas sobre esta instancia, se puede ingresar en Facebook: 3° Jornada Entrerriana de Neumonología Infantil; o contactarse con el Servicio de Neumonología Infantil del hospital San Roque, llamando al 0343-4230460 Interno 255.





Impulsan lugar de atención para fibrosis quística

Los pacientes con fibrosis quística deben atravesar diversos inconvenientes referidos al acceso a un tratamiento, sobre todo para quien no posee obra social y debe realizar sinuosos trámites para contar con una cobertura. "Los tratamientos son carísimos y para quienes no tienen obra social es una lucha conseguir los medicamentos. Hay provincias que tienen bancos de medicamentos para fibrosis quística y en Entre Ríos no, sino que una vez que se interna un paciente con esta enfermedad tenemos que hacer un expediente de entre 60 y 70 hojas que ingresa en Mesa de Entrada de Salud Pública que termina tardando dos o tres meses para que lo aprueben y brindarle un tratamiento unas cuatro veces al año, durante toda su vida", señaló Diego Dagnino.





Por otra parte, dio cuenta de que en Entre Ríos no hay un centro de atención específico para pacientes con fibrosis quísitca: "Es uno de los problemas que tenemos y con el que insistimos. Hay lugares especializados en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, pero no en Entre Ríos. Entonces todos los pacientes tienen que viajar para tratarse", sostuvo, y agregó: "Es una pelea que estamos dando hace un montón de años en el Ministerio de Salud y en el hospital San Roque, para lograr un ámbito especializado para poder atenderlos. La verdad que nos cuesta mucho, hay que contar con kinesiólogos, nutricionistas y otros profesionales, además de la parte edilicia, que debe ser especial porque los pacientes por el tipo de gérmenes y de infecciones que tienen no pueden compartir las salas de espera", explicó.