Paraná: Una infracción de tránsito generó un incidente en calle Chile

Las infracciones cometidas

Entre las infracciones a la Ley de Tránsito N° 24.449 cometidas por el conductor del Kia está el inciso A artículo 40 sobre los requisitos para circular que indica: "Para poder circular con automotor es indispensable que su conductor esté habilitado para conducir ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente".





También el articulo 48 inciso A que prohíbe a una persona circular con impedimento físico (el hombre adujo no ver y no tener anteojos).





En tanto el articulo 72 de la misma Ley, en su inciso B, habilita a la autoridad de aplicación, en este caso el inspector municipal, a retener la licencia (el plástico) cuando estuviere vencida.





En este caso, si bien no se retiene el vehículo, el conductor no puede manejarlo y, por lo tanto no puede retirar el auto sino a través de otra persona habilitada para conducri, que no esté en infracción.