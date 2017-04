Paraná se sumó a la jornada en defensa de la "democracia"

Un centenar de personas se congregó ayer en la Plaza 1° de Mayo de Paraná, en la esquina de Urquiza y San Martín, en el marco de la convocatoria nacional en defensa de la democracia que se difundió a través de las redes sociales. Los manifestantes que portaba distintivos celestes y blancos cantaron el himno nacional, y luego marcharon al alrededor de la Plaza. "Democracia, democracia, democracia", fue la consigna que más se escuchó en la jornada de apoyo al gobierno nacional. Tal como se había remarcado en la convocatoria, no hubo representantes de partidos políticos, ni personas que se arrogaran la pertenencia a algún sector. Rita, emocionada hasta las lágrimas, le dijo a UNO que estaba en la Plaza "en defensa de la educación pública y de los derechos de los chicos".

La mujer también expresó: "Apoyo a la democracia, porque quiero un país libre, porque me da tristeza todo esto. Es terrible lo que estamos viviendo, que nuestros chicos no tengan clases. Por eso estoy aquí, por los chicos, para que el día de mañana tengan un futuro".

Mientras las palmas resonaban de fondo, la manifestante que sostenía en alto una bandera argentina fundamentó su postura. "No quiero que haya lío en la calle, quiero vivir tranquila, nosotros somos trabajadores", aseveró. Aseguró que no pertenecía a ningún partido político y reafirmó que su intención "es trabajar y estar bien con mis familias, y con mis hijos".





"Agrandamos la brecha"

Otra manifestante se detuvo para reflexionar acerca de una marcha que no tuvo la convocatoria esperada. "Estamos en la plaza por más democracia, nada más que por eso", indicó Olga Jatib.

En ese sentido agregó: "Funcionan las instituciones y la República; funciona el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Para que no nos quiten eso estoy acá".

Del mismo modo cuestionó las medidas de fuerza del sector docente y calificó los paros "como una pena".

"Agrandamos la brecha, porque los chicos de la escuela privada están teniendo clases y los chicos de la escuela pública, no. Los más pobres, menos, y los que tienen un poquito más, más", sugirió.

Olga dijo que se enteró de la convocatoria a través de las redes sociales o por comentarios de amigos y familiares. "Acá nosotros no somos de ningún partido político", enfatizó.





El Gobierno se despegó

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, aclaró que la marcha de ayer en Plaza de Mayo de Buenos Aires, "no es organizada por el Gobierno".

"Creemos que estas manifestaciones de la gente son válidas si se hacen con responsabilidad y me parece que hay mucha gente en Argentina que siente la convicción de apoyar, no a un Gobierno en particular, sino al sistema democrático, a nuestras instituciones", se pronunció en un comunicado publicado por APF. "Esto también es una respuesta a algunas voces que se vienen escuchando que ponen en duda la continuidad de un Gobierno democrático", dijo.