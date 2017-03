Pablo Sors: "Legalmente los municipios no pueden tomar la voluntad de donar órganos"

Integantes del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) se reunieron con la concejal Claudia Acevedo para avanzar en la modificación de la expresión de voluntad sobre donar organos a la hora de tramitar el carné de conductor.

"Hay una legislación que nos otorga el derecho a expresarnos como donantes, pero que no implica una obligación. A los ciudadanos no se les puede poner sólo como opciones de respuesta, es necesaria la tercera opción, que es no sé, porque debemos tener en cuenta que hay muchas dudas, miedos y mitos sobre la cuestión. Es entendible que no sea una decisión fácil, incluso legalmente sólo un 10% de argentinos que han expresado la voluntad de donar", indicó Pablo Sors,





En diálogo con radio 97.1 La Red Paraná de diario UNO Sors detalló que miembros del Cucaier se reunieron con la concejal Claudia Acevedo para avanzar en la modificación de la expresión de voluntad sobre donar órganos a la hora de tramitar el carné de conductor e indicó que dentro de la fundamentación del pedido se remiten a la Ley Nacional (Ley 24.193, texto actualizado por Ley 26.066. Capítulo VI De los actos de disposición de órganos o tejidos cadavéricos, Art. 19 y 20) que designa expresamente las autoridades que pueden tomar oficialmente las expresiones de voluntad de donar, y los municipios no se encuentran entre ellas.





"Parece un pedido antipático, pero hay buenos motivos detrás del mismo. En general la persona que va por el trámite del carné no está pensando en donar o no y el funcionario municipal no está, ni es su obligación estarlo, capacitado para contestar las preguntas del ciudadano. La ley argentina es muy clara: dispone que las autoridades que pueden tomar esa voluntad de donar es el Incucai con sus jurisdicciones, en Entre Ríos Cucaier, el Registro Civil, Policía Federal y Correo Argentino", detalló Sors.





El proyecto fue presentado al Concejo. "Dependerá de sus tiempos el tratamiento", concluyó Sors.