"No tiene sentido común el reclamo y tampoco se ha resentido el servicio en los jardines maternales"

"Con motivo de un reclamo minoritario de un sector de trabajadores de jardines maternales, desde la Municipalidad de Paraná se observó que si bien era considerado legítimo expresarse libremente, fue observado como excesivo y con una connotación política a días de un acto eleccionario. En especial, el pedido de convertir el contrato de obra a servicio por parte de quienes aún no tienen antigüedad suficiente, es visto como un exceso. Por otra parte se observó que entre los manifestantes -que no superaban las 25 personas- había mayoría de dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con una clara intención de obtener algún rédito político a días de un acto eleccionario", remarcaron desde la Municipalidad de Paraná.













El Secretario de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar manifestó que "se trata de reclamos que no tiene asidero desde el sentido común, ya que esta gestión ha desarrollado políticas laborales importantes desde que asumió. En el área de educación y específicamente de los jardines maternales, no queda personal con contrato de servicio, han sido pasados a planta permanente y también muchos contratados de obra pasados a servicio en base a la antigüedad. Pero algunos de los que están planteando ese reclamo, no tienen más de un año en la Municipalidad y consideramos que es demasiado pronto para que ello ocurra".

Escobar precisó que "un pase de contrato de obra a servicio, le genera al Estado municipal un costo adicional en cuanto a los aportes previsionales y a aportes a obra social" y como ejemplo mencionó que "un contrato de 6.000 pesos le significan al Estado casi 12.000 pesos, es decir el doble".

Jardines maternales (3).jpg





El funcionario municipal además consideró que "hay un listado de empleados que nos han pasado y algunos no están en condiciones, por ejemplo una de esas personas está detenida". Además detalló los avances en el área desde la actual gestión: "Consideramos que no es justificado el reclamo porque además hemos avanzado lo que no se hizo en estos doce años, en materia de recuperación y mantenimiento de los espacios donde funcionan los jardines maternales. Precisamente ayer, el intendente visitó el jardín maternal Estrellitas donde se está haciendo un trabajo extraordinario, además de otras reparaciones que se están haciendo con fondos de la Nación".





Finalmente consideró que la medida no afecta la atención de los niños que acuden a los jardines maternales municipales: "De la mayoría de los empleados en el área de jardines maternales, solamente 25 se han manifestado y hacen retención de servicios, pero que de todas formas no está resentido el servicio en los jardines maternales. El 95% de los jardines prestó servicios y no se adhirió a la medida de fuerza. Se ven algunos de la comisión directiva de ATE central y solo hay unos 12 a 15 trabajadores genuinos; no obstante están en todo el derecho a hacer el reclamo que crean conveniente y nosotros desde el gobierno, de responder de la manera como lo hacemos".