"Negar el genocidio es preparar el terreno para la represión de hoy"

El documento dado a conocer anoche por la Multisectorial de Derechos Humanos al término de la marcha conmemorativa por el Día de la Memoria en Paraná estuvo en sintonía con el que fue dado a conocer en la Plaza de Mayo.

El documento ratificó que existió "un plan, ideado y ejecutado por civiles, militares y jerarcas de la Iglesia católica, que dejó 30.000 personas desaparecidas, 500 separadas de sus padres al nacer, cientos de miles de exiliadas y otras tantas presas políticas y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura con graves secuelas físicas y psicológicas". Ese plan sistemático de represión ha sido negado o relativizado por integrantes del gobierno naciona l (incluido el presidente, Mauricio Macri).

"Quienes hoy marchamos juntos en las calles hemos tenido, y tenemos, diferencias. No renunciamos a ellas ni a nuestras identidades políticas. Aun así marchamos juntos porque compartimos la comprensión de que así lo requiere el momento político. El gobierno de Macri y su gabinete de CEOs ha hecho de la negación del genocidio una política de Estado. Buscan construir un relato histórico cuyo objetivo es frenar la lucha por memoria, verdad y justicia; dar vuelta una página, clausurar los juicios para que reine la impunidad. Expresan así un viejo anhelo de la clase dominante. Basta recordar la editorial del diario La Nación que clamaba cínicamente 'no más venganza', o ver desfilar por televisión a personajes ligados a la dictadura genocida que pretenden convertir en victimarios a quienes sufrieron la persecución y la muerte de manos de un Estado terrorista" se señaló.

"La negación del genocidio persigue, además, el objetivo de preparar el terreno ideológico para la represión de hoy", advirtieron los organismos de derechos humanos.

En otro párrafo se denunció "el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia que se fueron forjando durante estos últimos años por la lucha popular, que no solo son un insumo para las investigaciones que se llevan ante el Poder Judicial sino que son una forma más de reparación a las víctimas y familiares por parte del Estado. Así también denunciamos y repudiamos el despido de cientos de compañeros y compañeras de las áreas dedicadas a la investigación, acompañamiento, desarrollo y avance de los juicios sobre los delitos de lesa humanidad, y la eliminación aquellas destinadas a la investigación de crímenes económicos que demostraban la participación civil-empresarial", indicaron .

Por eso afirmaron: "Nos gobiernan grupos de poder que llevaron adelante la dictadura genocida, los que todavía no terminamos de llevar ante los tribunales judiciales, los que entregaron las listas de los delegados gremiales de las fábricas a sus socios de uniforme, los que llenaron sus cuentas bancarias a costa de la sangre de los desaparecidos y desaparecidas. Son ellos: los Blaquier, los Massot, los Herrera de Noble, los Magnetto, los Macri. Niegan el genocidio porque no pueden autoincriminarse. Niegan el plan sistemático porque no pueden reconocer que estuvieron ellos detrás de la planificación, porque todavía se siguen ocultando detrás de los muros de los centros clandestinos de detención y tortura", se indicó.





Plan económico

En el mismo sentido se denunciaron las políticas tendientes a primarizar la economía "destruyendo la industria nacional y el empleo, abriendo las importaciones indiscriminadamente a los bienes de consumo, eliminando o disminuyendo las retenciones agropecuarias, petroleras y mineras".

También se alertó sobre "el peligro que supone la política de entrega de la soberanía nacional del gobierno de Macri", y específicamente se mencionó lo relativo a la disputa con Gran Bretaña por las Islas Malvinas.

Asimismo se denunció: "La ofensiva del gobierno neoliberal de la alianza Cambiemos sobre "todas las conquistas en materia de derechos humanos. Repudiamos la persecución, represión y criminalización de los militantes sociales, políticos y gremiales. Entendemos que este es el mecanismo para disciplinar a los sectores que resisten a la imposición de un modelo que nuevamente lleva a la exclusión de las grandes mayorías populares", se indició y se exigió el desprocesamiento de más de 4.000 luchadores populares en todo el país, a la vez que se repudió la ley antiterrorista y los protocolos antipiquetes .

"Los organismos que marchamos este 24 de marzo apoyamos y acompañamos el reclamo de los docentes en todo el país, repudiamos los hechos persecutorios emprendidos por el gobierno nacional hacia los dirigentes gremiales dignificados en la lucha, exigimos la apertura de paritarias nacionales", se indicó.

Luego se agregó: "En nuestra provincia también sufrimos las consecuencias del ajuste, que se expresa en la oferta salarial a los docentes y trabajadores del Estado provincial del 6% y del 18% para todo el año, que se intenta aplicar por decreto. Denunciamos los descuentos y prácticas que atentan contra el derecho a huelga en nuestra provincia y exigimos para materializar el aumento que las y los trabajadores nos merecemos, se reclame la coparticipación del 34% establecida por la Constitución. Las y los que hoy nos encontramos en la calle expresamos nuestro repudio a cualquier intento de aplicar ajustes en cada rincón de nuestra provincia y en esta línea nos solidarizamos con los trabajadores de Cotapa, Entre Ríos Crushing, Cooperativas de la construcción, El Diario, LT 14, Radio la Baxada y todas las luchas que se llevan adelante", se precisó.

Otra referencia aludió al gobierno de la capital provincial, respecto del cual se denunció el abandono "en materia de derechos humanos, el vaciamiento de las políticas de género, la persecución a la cooperativa Nueva Vida, la protección a funcionarios con denuncias por violencia de género contra las cooperativistas, los despidos y el tarifazo".

"(...) no nos cansaremos de exigir Juicio, Castigo y cárcel común para los genocidas, que el Poder Judicial tan adaptable no se sienta cómodo con este nuevo gobierno que intenta diezmar la lucha que durante 40 años han llevado a cabo los organismos de derechos humanos en condiciones mucho más adversas que estas. En este sentido, exigimos cadena perpetua para el genocida Milani", se señaló otro de los párrafos.