Nación afirma que Entre Ríos es una de las provincias con más viviendas sociales en ejecución

“Estamos mutando la política habitacional, bajo parámetros más equitativos, en el modelo de transferencias a las provincias y de subsidios. El gobierno nacional tiene en ejecución, en Entre Ríos, 7.567 viviendas sociales; es una de las provincias con más obras en marcha, y en lo que va del año invertimos 857 millones de pesos. Entre Ríos está en el top ranking de las provincias con más fondos transferidos, en función de habitantes”, remarcó ayer el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, Iván Kerr, en diálogo con UNO. El funcionario nacional reconoció la polémica empujada meses atrás por las propias autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y dirigentes oficialistas, que denunciaron la falta de inicio de nuevas obras.

“Estuvimos en forma inmediata cuando se produjeron las inundaciones en Concordia; ya se completaron 100 viviendas y están en construcción otras 250. Hubo luego una emergencia en la costa del Paraná, en La Paz, y coordinamos con el intendente Bruno Sarubi la obra de 300 viviendas. Hay en ejecución viviendas sociales en Concepción del Uruguay, en Feliciano, en Colón. Ahora, con el intendente Sergio Varisco convenimos la obra de 500 viviendas sociales, que hace mucho tiempo que Paraná, siendo la capital provincial, no tenía”, detalló Karr.

“Estoy al tanto de la polémica”, remarcó. Y planteó que a su criterio, hubo manejo discrecional de las viviendas en los últimos años, que no llegaron a los sectores más necesarios. “Queremos que los sectores de menores ingresos reciban las viviendas. Pero en Entre Ríos se exige, para inscribirse, contar con recibo de sueldo, es decir, estar en blanco. Y nosotros estamos dispuestos a dar la batalla, para que efectivamente las viviendas vayan a ellos. La política habitacional la definimos nosotros, y por eso sacamos una resolución que no obliga a los beneficiarios a tener un recibo en blanco. Vamos hacia parámetros más objetivos: que nos informen quiénes son los beneficiarios, si son deudores, que no tengan propiedades”.

Insistió con la decisión de recomponer la redistribución de fondos, con parámetros más objetivos, y mencionó por ejemplo que Córdoba solo tiene en ejecución hoy 1.000 viviendas sociales, al comparar lo que todavía persiste del modelo de gestión del gobierno nacional, hasta 2015, que beneficiaba con planes de viviendas según el color político.

En ese sentido, sostuvo que la provincia debe readecuar su estrategia de trabajo. “A la Provincia le pedimos que el dinero del Fonavi lo utilice para vivienda; que lo que recauda de las viviendas sociales lo invierta en política de vivienda. Y que las viviendas sociales que construye Nación vayan a los sectores más bajos, porque para aquellos de mejores ingresos está el Procrear, o se pueden instrumentar otras líneas de trabajo. Por ejemplo –fundamentó Karr–, IAPV y Provincia tienen que explorar programas con participación pública y privada, es decir, lograr inversión privada para darle escala a la cantidad de soluciones. No es para otorgar a distintos gremios y que ellos lo distribuyen a sus afiliados. Debe darse una segmentación, y se puede trabajar con gremios, pero con distintos niveles de apoyo, porque el Estado debe ayudar en mayor o menor medida, según los ingresos de la gente”.





Más casas para la capital provincial