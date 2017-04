Municipios esperan las viviendas sociales anunciadas hace un año

Hace un año, a principios de abril, el fenómeno climático de El Niño castigó con dureza a la provincia y en distintas localidades la situación se tornó dramática. Una de ellas fue La Paz, donde más de 1.100 las familias se vieron afectadas por el desborde el arroyo Cabayú Cuatiá y otros cursos de agua que atraviesan la ciudad. Muchas pudieron volver en poco tiempo a sus casas, pero hubo alrededor de 25 que permanecieron varios meses evacuadas, debido a que sus precarias viviendas quedaron inhabitables.

En este marco, el 27 de abril del 2016 la Nación prometió la construcción de 300 viviendas sociales en La Paz. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el intendente de la localidad del norte entrerriano, Bruno Sarubi, se reunieron para definir la edificación de 100 casas en una primera etapa y una vez que el municipio disponga de terrenos apropiados comenzarán las obras para las restantes 200.

Se llamó a licitación a recién a fines de marzo de este año para la ejecución del primer tramo, en el marco del Programa Federal de Viviendas "Techo Digno-Emergencia hídrica", de acuerdo con el Convenio Marco de Construcción de Viviendas, Urbanización de Barrios Vulnerables y Mejoramiento del Hábitat. Ayer, Sarubi confirmó a UNO que la misma quedó desierta y señaló: "Más allá de demoras por cuestiones administrativas, venimos bien con este tema y recibimos los fondos. Nación cumplió con el desembolso y el ministro Frigerio nos dio una mano importante. Lo que pasó ahora es que no hubo oferentes y la semana que viene vamos a definir si llamamos a una nueva licitación o ejecutamos el proyecto a través de las cooperativas de trabajo".

El intendente explicó que las 100 viviendas que está planificado empezar a construir serán destinadas a personas con mayores necesidades y comentó que hasta diciembre funcionó uno de los centros de evacuados, que alojó a 15 familias de distintos barrios, como Estación, Milagrosa Sur, Feria, y de la zona de Cabayú Cuatiá. "A estas familias, la mayoría con viviendas precarias de toldo y ese tipo de materiales, se les dio un módulo habitacional con baño y cocina, a través de las ONG Techo y otras dos más. El resto pudo volver a sus hogares o alquilar en otro lado", dijo, y agregó: "Afortunadamente no hemos vuelto a tener grandes lluvias ni a inundarnos".

Sobre el plazo de construcción, sostuvo que una vez que inicie la obra el proyecto tiene una ejecución final de 15 meses, aunque reconoció que los plazos pueden variar. "El proyecto entero demandará alrededor de 60 millones de pesos. Las viviendas se van a construir en terrenos cedidos por la Provincia, que son los de los ex-Cuarteles y la Nación financia la obra", refirió.





Sin novedades en Feliciano

San José de Feliciano fue otra de las ciudades damnificadas por la lluvia el año pasado. La intendenta, Silvia Moreno, recordó que el momento más comprometido fue el 5 de abril de 2016. Fueron cerca de 80 familias las afectadas, muchas de las cuales debieron permanecer cuatro o cinco días evacuadas. Luego, al regresar, se encontraron con el desolador cuadro de las paredes con humedad, sus cosas arruinadas por el agua y otros infortunios.

Desde la Municipalidad dispusieron los terrenos, con los servicios correspondientes, y elaboraron un proyecto que fue presentado en la Secretaría de Vivienda de la Nación para la construcción de viviendas sociales para inundados y la ejecución de nuevas soluciones habitacionales en San José de Feliciano.

Sin embargo, a pesar de la urgencia, no hubo mayores avances. Al respecto, la intendenta Silvia Moreno aseguró: "La construcción de viviendas no está iniciada en Feliciano, está todo paralizado porque todavía no está el convenio firmado para que podamos recibir los recursos desde la Secretaria de Vivienda de la Nación". A su vez, lamentó: "Tenemos el expediente completo, pero no hay decisión política aún para formar el convenio para poder contar con el desembolso". Moreno contó que ayer el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad viajó a Buenos Aires a impulsar avances y se suma a otras gestiones que hizo ella misma en febrero y marzo. "Si no tenemos novedades voy a volver a viajar yo la próxima semana para ver cómo está el expediente. Son 100 viviendas por emergencia, valuadas en unos 580.000 pesos cada una, y las familias están a la espera", expresó.

"La mayoría tiene sus casas pero están a la vera de los arroyos, que fue donde se inundó el año pasado. Con la ayuda del gobierno provincial limpiamos los arroyos y canalizamos puentes; hasta ahora no ha habido una lluvia tan fuerte, pero la gente necesita y está a la espera de esa respuesta", sostuvo, y comentó que hasta ahora la única ayuda de Nación fue de cocinas y heladeras, pero llegaron un año más tarde y solo para 35 de las 80 familias damnificadas.









