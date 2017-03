“La golpeaba. Ella llegaba a mi casa y a los dos o tres mates él ya la llamaba, le preguntaba dónde estaba, la acosaba. Mi hija nunca estuvo tranquila más de media hora”, dijo Ester Irma Basilio, madre de Miriam Schreyer, una mujer de 32 años que apareció ahorcada en su casa el 15 de enero. La familia no cree en la autodeterminación de quitarse la vida, apunta a su expareja y ayer pidieron justicia en el medio de una manifestación que puso el acento en los derechos de las mujeres, en una lucha que nunca van a abandonar.





Eran poco después de las 17 cuando inició la concentración en la Plaza 1º de Mayo de Paraná. Estaban todas las que luchan sentadas en el pasto, con sus hijos, paradas con carteles, con banderas, a los gritos, las que cantaban, las músicas, las artistas, había mujeres con el pelo pintado y con pelucas, las había organizadas y autoconvocadas, las de los partidos políticos y los movimientos, las que participan en asambleas, las mujeres del centro y la de los barrios, algunas estaban disfrazadas de brujas, hubo compañeras, camaradas y correligionarias, estaban las mujeres con sus pasados a cuestas, con sus historias de vida.





Llenaron la Plaza de Paraná las universitarias y las trabajadoras, las clasistas, las feministas, las de los derechos humanos , las que critican solo al gobierno nacional, las que le exigen por igual al gobierno nacional y al gobierno provincial.





En la tarde de ayer se plantaron las revolucionarias, las que enfrentan la crisis, las peronistas de Perón y las de Evita, había docentes y desocupadas, las que pedían la libertad urgente de Milagro Sala y las que no olvidan a Gisela López, la joven asesinada en Santa Elena.





Participaron las que estaban a favor del aborto , las que en su cuerpo deciden y quieren decidir, las que van a los encuentros nacionales; llenaron la plaza las hijas de este pueblo y entre ellas, en el medio del barullo, junto a tantos reclamos justos y tantas faltas, un grupo levantaba sus carteles de justicia y una foto impresa con esfuerzo, como una de las maneras de mantener viva la memoria y de buscar la verdad por Miriam Schreyer.





Las crónicas recientes dan cuenta de que Schreyer era madre de tres hijos, dos jóvenes mayores y una niña, la única que vivía con ella en una casa del barrio Belgrano.





Desde hacía un tiempo la mujer había iniciado el proceso para separase de su pareja, un tal Esteban. El motivo de la ruptura fue la violencia constante, el acoso permanente. Producto de las agresiones, el hombre cumple una probation por Lesiones, y si bien tenía una exclusión del hogar, hay quienes afirman que la noche del domingo 15 de enero en la que Miriam Schreyer apareció muerta, estaban juntos.





Gabriela Basilio, hermana de Schreyer, ayer estuvo toda la tarde aferrada a un cartel con el pedido de justicia escrito con marcador indeleble. “Reclamamos porque supuestamente apareció ahorcada en su casa. Ella sufría violencia de género y para nosotros no se suicidó, no creemos en eso porque además de ser madre, días antes estuvo conmigo, llevó cosas a mi casa y hablamos un rato largo; ella tenía planeado llevar currículums para trabajar, quería salir adelante”, dijo con la seguridad de quienes saben lo que quieren decir.





Además de las batucadas y los cánticos, por los parlantes se comenzaban a escuchar las consignas de una fecha que cada año convoca a miles en todo el mundo. Las de acá fueron contundentes: 12 mueren por día en Latinoamérica y una cae bajo las garras del machismo cada 18 horas en Argentina.





Entre ese grupo de manifestantes también estaba la madre de Schreyer: una señora de 58 años, del Lomas del Mirador II y cuyo nombre es Ester Irma Basilio. Tranquila y con palabras claras, la mujer fue contundente. Dijo a UNO: “Sospecho desde el primer momento del muchacho. Él nunca nos llamó cuando se murió mi hija, ella no dejó una nota, nada. Estoy en la búsqueda de la verdad, para que se sepa qué pasó, y repito, al día de hoy no creo que se haya suicidado. Peleo por mi hija”.





Ester Irma Basilio hace años que camina junto a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y empezó allá por 2001, cuando esa crisis le golpeó la puerta de su casa como la de tantas otras en los barrios paranaenses. Esta señora salió a dar pelea desde entonces junto a los jubilados y a los desocupados, en la lucha por el viejo Plan Jefes y Jefas de Hogar y también por un trabajo genuino. Además, contó orgullosa ayer por la tarde que participó de varios Encuentros de Mujeres: “Fui a Jujuy, a Bariloche, el primero en el que participé fue en Rosario, pero ya no me acuerdo cuándo fue. Hace años que marcho con la CCC y ahora estoy acá por mi hija, a esta lucha no la voy a abandonar jamás”, dijo, y reafirmó: “Mi hija quería salir adelante, queremos la verdad”.





Amigos y familiares de Schreyer sostienen que vivía con mucho miedo y que la causa está “cajoneada”, que de hecho no tiene el horario en que se dio la muerte y mucho menos se practicó una autopsia con todas las letras.





El caso pertenece a la Fiscalía en la que está a cargo Álvaro Piérola y esperan que la investigación se profundice, están en esa lucha y entonces tienen esperanza.





Días atrás fue la abogada de la familia, Gabriela Pera, la que dio a conocer que a la mujer no se la encontró ahorcada, sino que su expareja entró y la descolgó para luego tenderla sobre la cama; el cuerpo estaba golpeado, con moretones e incluso en la boca.





Este pedido de justicia se sumó ayer al de tantos otros. Eran cientos las voces que se alzaron por un conjunto de derechos que en la historia les han sido vulnerados. Sobre sus espaldas pesa el machismo, el patriarcado, como también la rudeza de la pobreza, de la falta de trabajo y oportunidades, los billetes flacos y necesidades gruesas. Piden, entre otras cosas, por una ley de emergencia en violencia de género.





Las mujeres volvieron a demostrar en la calle, como cada vez que gritan Ni Una Menos, que nunca abandonan una lucha a pesar de las dificultades: siguen de pie.