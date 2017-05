Mejoran la calidad de vida gracias al aceite de cannabis

En una entrevista con UNO TV, Carola Olavarría y Viviana Viola, integrantes de Mamá Cultiva Entre Ríos, analizaron los avances obtenidos a partir de la ley que autoriza el uso del cannabis con fines medicinales. Ahora esperan la reglamentación urgente de la norma y la adhesión de la provincia, así como avanzar hacia el autocultivo. , Carola Olavarría y Viviana Viola, integrantes de Mamá Cultiva Entre Ríos, analizaron los avances obtenidos a partir de la ley que autoriza el uso del cannabis con fines medicinales. Ahora esperan la reglamentación urgente de la norma y la adhesión de la provincia, así como avanzar hacia el autocultivo.





"La ley ya se promulgó, pero son 60 días para la reglamentación. Por eso reclamamos urgente la reglamentación porque esto no puede esperar y no queremos que quede en un papel que circule y no llegue a nada. Además queremos que se sancione prontamente la adhesión de la provincia a la ley, que ya está presentada en Cámara de Diputados", manifestó Viola .





El autocultivo es fundamental –consideró– porque la ley contempla la investigación por parte del Conicet, que hasta ahora estaba prohibida por la Ley de Estupefacientes; también el cultivo por parte del INTA y la elaboración por parte de los laboratorios públicos de productos a base de cannabis. "Eso lleva muchísimos años, entonces el autocultivo para la gente que está con tratamiento de cannabis medicinal y lo necesita de manera urgente, es fundamental, porque uno no puede dejar de tener acceso a la medicación".





Mejorar la calidad de vida





"Mi hija Abril tiene síndrome de Rett, tiene epilepsia y un retraso motriz y cognitivo muy grande", contó Carola Olavarría. "La regularización intestinal es bastante lenta; esto fue lo primero que regularizamos con el cannabis medicnal. Después disminuyeron las crisis: ella tiene crisis de ausencia y fotosensible. Regularizó el sueño; tiene un sueño mucho más relajado y profundo. Come variado, está mucho más conectada. Motrizmente la está ayudando. Nunca dijo una palabra y ahora empezó a decir algunas palabras sueltas. La verdad que los beneficios son muy grandes y los logros son enormes. Aparte hemos retirado todo lo que es medicación convencional, porque ya no la necesitaba".





Viviana expresó también cuál es su experiencia personal: "Yo sufro de fibromialgia, tengo una artrosis severa bastante avanzada. De tomar un combo de pastillas enorme pasé a tomar solamente el aceite de cannabis medicinal y algún miorrelajante para complementar el tratamiento. La fibromialgia causa dolor generalizado y trastorno del sueño sobre todo, son los síntomas más molestos. Los brotes de dolor han desaparecido. Ahora puedo caminar, después de pasar meses postrada en una cama por el dolor y la rigidez. Es un cambio en la calidad de vida muy grande".





Mirá la entrevista completa

