Médicos entrerrianos gestionan ante el Iosper un nuevo acuerdo

Una serie de cláusulas que se encuentran en estudio postergan la firma del nuevo convenio prestacional entre el Instituto de la Obra Social de Entre Ríos ( Iosper ) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer). Para ello se conformó una comisión técnica conjunta que viene trabajando luego de la firma del acta acuerdo, por el cual se estableció un 15% de aumento en el valor de las prestaciones y que estipula que desde el 1 de marzo el afiliado debe abonar un coseguro de 90 pesos. Los puntos en revisión responden básicamente a un pedido de la Femer, algunos de los cuales habían sido planteados en otras oportunidades. Según se pudo conocer, la Federación exige el cobro de algunos aranceles de práctica de internación; el cobro en tiempo y forma de prácticas tanto ambulatorias, del segundo nivel y la correspondiente a la anatomía patológica. En lo que respecta a las sanciones a los médicos por parte del Iosper, el presidente de la Federación, Rodolfo Nery, expresó: "No está muy clara la normativa. Hubo denuncias de cobros de plus, pero en realidad no estaban las pruebas, porque eran verbales. Hay casos de médicos que están hasta 15 días sin trabajar, pero después vuelve todo a la normalidad. No creo que haya inconvenientes porque ahora está sancionada la ley antiplus".