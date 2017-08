Martínez Garbino: "No tenemos un gobernador que haga campaña"

La tercera posición o tercera fuerza, es un proyecto político que se viene construyendo desde 2003 en la provincia. En términos ideológicos reunió a un arco bastante amplio de la oposición, entre los que se contaba al peronismo , al socialismo, a radicales independientes, a intransigentes y a vecinalistas. Como aquella vez la Concertación Entrerriana -tal el nombre de fantasía que se había elegido-, ahora el Encuentro Social buscará convertirse en una alternativa para un electorado todavía apático con el desarrollo de la campaña. El exdiputado nacional, Emilio Martínez Garbino, cabeza de la lista 50 Encuentro Social, recordó que aquella experiencia como otras fueron "positivas", pero consideró que se deberá hacer un mayor esfuerzo para conseguir mejores resultados en las PASO . "Es muy importante que lleguen al Congreso de la Nación diputados que tengan independencia de criterio, que no dependan de un bloque que les imponga la obediencia debida. En el Congreso desaparecieron las mayorías y vamos a convivir con eso. Y es una buena noticia", sentenció el exintendente de Gualeguaychú en una visita a UNO.









El primer precandidato junto a sus compañeros de lista recorrió ayer las localidades de Villa Libertador San Martín, Diamante y Victoria. Reconoció que en el contacto con la gente percibe "apatía e indiferencia. Uno hasta la entiende". En su lectura: "La política hoy no apasiona y la gente tiene la idea de que la política es un lugar malo. Y si me meto en la política es para sacar una ventaja. Queremos desmitificar todo eso".













Radiografía de la política

















Como construcción política en el Encuentro Social además de peronistas disidentes, confluyen socialistas, vecinalistas, sectores de centroizquierda y parte del massismo. El exlegislador tendrá como compañeros de frente a los socialistas Marcelo Haddad y a Verónica Magni, en los primeros lugares de la nómina.









En su análisis de la política entendida como la actividad de una clase, el dirigente manifestó: "Este es un momento de deterioro, de devaluación de la política, donde el responsable es el propio político y donde la sociedad ha participado de eso, porque sino cómo se explica que la gente diga que hay mayor inseguridad, más pobreza, no hay clases en las escuelas. Y siguen votando lo mismo, siguen votando aquello que han provocado esta situación de descalabro".









Daniela Vera, en representación del Partido del Trabajo y el Pueblo, es otra de las precandidatas dentro de una de las dos listas provinciales que no tendrá competencia interna. Al ser consultada acerca de la mirada que tiene del resto de las fuerzas que competirán en las PASO sostuvo: "Es un gran momento para frentes como el nuestro. No somos un rejunte, sino que nos une un programa político que tiene que ver con empezar a cuestionar que las dos propuestas que aparecen hacia afuera para la gente no van a resolver ninguno de los problemas que están planteados. Porque estuvieron hace 12 años y la Argentina quedó como está. Y la otra fuerza hace dos años que gobierna y lo único que ha hecho es arrojar más gente a la pobreza". La militante planteó que los vecinos les dicen que no quieren "seguir votando lo que ya conocen". Explicó que para responder a esta demanda "debemos surgir como una fuerza nueva, pensando camino al 2019". Acto seguido, uno de los precandidatos suplentes, Lucas Marcos, expresó que más allá de las diferencias y las diversas identidades la convivencia dentro del espacio "es positiva".









"Construimos sobre las cosas que nos unen y de a poco pulimos las cuestiones en que nos diferenciamos. Nuestra propuesta es un de un programa político hacia la ciudadanía, no solo para esta elección, si no que quiere trascender hacia el 2019", agregó.

















Limitaciones de recursos













"Asustar sobre el pasado, tratar de decir que el pasado fue mejor, a pesar de que ese pasado los condena. Si hay inflación , desocupación, hambre, esto no empezó hace un año. Ese es el intento que tienen ellos, son funcionales al sistema. La única manera de romper con eso es con experiencias como la nuestra. La gente se acostumbró hace más de 12 años a votar una fuerza diferente a las reconocidas como mayoritarias. Tenemos mucha fe en los nuestro", acotó Martínez Garbino.









Al marcar las diferencias con las fuerzas mayoritarias enumeró: "Nosotros no tenemos a un gobernador que haga campaña, no tenemos recursos nacionales que avalen una campaña. El oficialismo nacional en Entre Ríos no muestra a sus candidatos; por el otro lado el oficialismo provincial no exhibe a sus candidatos, se lo ve al gobernador en inauguraciones y promesas de obra. Se trata de engañar al elector".